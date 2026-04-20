Nevíte, co se starým chlebem? Nevyhazujte ho, tenhle trik z něj udělá něco, co zmizí ze stolu jako první

20. 4. 2026 – 14:18 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Nevíte, co se starým chlebem? Nevyhazujte ho, tenhle trik z něj udělá něco, co zmizí ze stolu jako první
Když je čerstvý, jen těžko mu odoláte. Křupavá kůrka, měkký střed a vůně, která zaplní celou kuchyni. Jenže stačí pár dní a z oblíbeného pečiva je tvrdý kus, který většina lidí bez váhání vyhodí.

Jenže právě v tu chvíli přichází jeho druhá šance. Stačí jeden jednoduchý postup a proměníte ho v pochoutku, která chutná úplně jinak, než byste čekali. Křupavá, voňavá a tak návyková, že zmizí rychleji než čerstvé pečivo.

Možná vás překvapí, jak málo stačí. A možná ještě víc to, že po první várce už starý chléb vyhazovat nebudete.

Varianta 1: Sýrové křupavé kousky

Co budete potřebovat:
  • starší chléb
  • olivový olej
  • sůl
  • sójovou omáčku
  • strouhaný sýr
Postup:

Starý chléb nakrájejte na menší kostky. Pokapejte ho olivovým olejem a dobře promíchejte. Lehce osolte, zakápněte trochou sojové omáčky a posypte větším množstvím strouhaného sýra a znovu vše promíchejte.

Rozložte na plech a pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 10 až 15 minut, dokud nebude chléb zlatavý a sýr krásně křupavý.

Varianta 2: Bylinné chlebové kousky

Co budete potřebovat:
  • starší chléb
  • olivový olej nebo máslo
  • sůl
  • česnek
  • bylinky podle chuti (tymián, oregano, rozmarýn)
Postup:

Chléb nakrájejte na kostky nebo plátky a promíchejte s olejem nebo rozpuštěným máslem. Přidejte prolisovaný česnek, sůl a bylinky.

Rozložte na plech a pečte při 180 °C přibližně 10 až 15 minut, dokud nebude chléb krásně křupavý a voňavý.

Malé varování na závěr

Možná jste chtěli jen zachránit starý chléb. Ale připravte se na to, že tenhle jednoduchý trik si budete chtít zopakovat znovu.

Protože u jednoho kousku opravdu nezůstanete.

Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

