Nevíte, co se starým chlebem? Nevyhazujte ho, tenhle trik z něj udělá něco, co zmizí ze stolu jako první
20. 4. 2026 – 14:18 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když je čerstvý, jen těžko mu odoláte. Křupavá kůrka, měkký střed a vůně, která zaplní celou kuchyni. Jenže stačí pár dní a z oblíbeného pečiva je tvrdý kus, který většina lidí bez váhání vyhodí.
Jenže právě v tu chvíli přichází jeho druhá šance. Stačí jeden jednoduchý postup a proměníte ho v pochoutku, která chutná úplně jinak, než byste čekali. Křupavá, voňavá a tak návyková, že zmizí rychleji než čerstvé pečivo.
Možná vás překvapí, jak málo stačí. A možná ještě víc to, že po první várce už starý chléb vyhazovat nebudete.
Varianta 1: Sýrové křupavé kousky
Co budete potřebovat:
- starší chléb
- olivový olej
- sůl
- sójovou omáčku
- strouhaný sýr
Postup:
Starý chléb nakrájejte na menší kostky. Pokapejte ho olivovým olejem a dobře promíchejte. Lehce osolte, zakápněte trochou sojové omáčky a posypte větším množstvím strouhaného sýra a znovu vše promíchejte.
Rozložte na plech a pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 10 až 15 minut, dokud nebude chléb zlatavý a sýr krásně křupavý.
Varianta 2: Bylinné chlebové kousky
Co budete potřebovat:
- starší chléb
- olivový olej nebo máslo
- sůl
- česnek
- bylinky podle chuti (tymián, oregano, rozmarýn)
Postup:
Chléb nakrájejte na kostky nebo plátky a promíchejte s olejem nebo rozpuštěným máslem. Přidejte prolisovaný česnek, sůl a bylinky.
Rozložte na plech a pečte při 180 °C přibližně 10 až 15 minut, dokud nebude chléb krásně křupavý a voňavý.
Malé varování na závěr
Možná jste chtěli jen zachránit starý chléb. Ale připravte se na to, že tenhle jednoduchý trik si budete chtít zopakovat znovu.
Protože u jednoho kousku opravdu nezůstanete.