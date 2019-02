Nevěrníky prozrazují detaily, které si často sami neuvědomují

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Obtisky rtěnky na košili nebo fotografie a zprávy objevené v mobilu jsou většinou neklamnými důkazy o nevěře. Náznaky toho, že se ve vztahu možná objevil někdo třetí, dokážou ale být různé. Podle psycholožky existuje deset hlavních signálů nevěry.

Už nějaký čas se chování Marine, která tři roky žije s Alexem, poněkud změnilo. "Večer se vždy vracela později z práce a nestěžovala si, že tam zase ráno musí jít. Ale nikdy dříve svou práci nijak nemilovala," říká Alex. Důvod těchto změn se jmenoval Eric. Nyní Alex a Marine hledají každý byt pro sebe.

V případě tohoto páru byly signály nevěry okamžitě odhaleny, ale ne vždy je snadné rozlišit, zda jde jen o chvilkový rozmar, nebo o pravděpodobnou nevěru. Podle psycholožky Yvone Dallairové existuje deset neklamných signálů nevěry.

Jsou to především změny v časovém rozvrhu podezřelé osoby. Například manžel Léy se začal vracet pozdě ze zaměstnání. "Ale na jeho výplatní listině nebylo nic vidět. Také vždy v neděli přesně v tutéž dobu musel jet načerpat benzin," vzpomíná jeho manželka. "To je jeden z nejviditelnějších signálů. Když ten druhý najednou chodí pozdě z práce a stále kamsi odchází, je na čase klást si otázky nebo spíše klást je jemu," říká psycholožka.

Větší péče o zevnějšek

"Také když se váš partner nebo partnerka náhle věnuje svému vzhledu, ačkoli to dříve nedělali, můžete si klást podobné otázky," říká Dallairová. Někdy to může být maličkost, třeba pohledy do zrcadla, výraznější halenky, přípravky proti vypadávání vlasů kupované diskrétně v lékárně a podobně.

Významná je změna v četnosti sexuálního styku. Nevěrný partner může projevovat vůči druhému jistou lhostejnost. Ale někdy může mít naopak zvýšený apetit, vysvětluje Yvon Dallairová. Může jít rovněž o projev pocitu viny. Milováním s oficiálním partnerem se může ten druhý snažit zastírat svou nevěru. Pocit viny se může projevovat i falešnými milostnými vyznáními.

Neklamnou známkou nevěry je i náhlé zmizení mobilu, který provinilec dříve nosil stále u sebe. Je třeba se znepokojovat, když v přítomnosti partnera do telefonu neodpovídá. Podobně je tomu u elektronické pošty nebo počítače, u nichž náhle změnil všechna přístupová hesla.

Usvědčující jsou i stopy rtěnky na košili, vůně cizího parfému, náhlá změna účesu, nebo také kočičí chlupy na oděvu, ačkoli partneři doma žádnou kočku nemají.

Dále jsou to anonymní telefonáty. Léa vzpomíná, jak několikrát do týdne zvedala telefon, ale nikdo se v něm neozval. "Najednou musel o samotě hovořit s matkou, ačkoli dříve s ní mluvil přede mnou, anebo se sestrou či s depresivním přítelem," říká.

Když maminky nadělují a chutě se mění

Náhle se objevují dárky od matky, od kolegů. Je totiž těžké nosit dárek od milence nebo milenky.

V rozhovorech se náhle často objevuje jedno nové jméno. Zamilovaní mají živelnou potřebu hovořit o objektu své touhy. Sara, která měla poměr s kolegou v práci, s hanbou přiznává: "Nemohla jsem se ubránit tomu, abych o něm se svým tehdejším přítelem nemluvila. Vyprávěla jsem mu vtip, který říkal, zmínila jsem se o nápadu, který měl."

Příznačná může být i změna chuti. "Můj partner neměl rád čokoládu, ale náhle ji začal zbožňovat," vypráví Dina. "Neomezovalo se to na chutě v jídle, začal se věnovat i koníčku, o němž jsem předtím nevěděla," dodává žena.

Na tom není nic podivného. Jistě si všichni vzpomínáme, jak jsme v dobách zamilovanosti v sobě objevili zájem o nejrůznější věci. Není žádný důvod k tomu, aby se tak nedělo i v případě, že jde o tajnou lásku. Zkrátka když se váš partner, který dosud o kouzlu německého rocku neměl ani ponětí, náhle stává fanouškem malé skupiny z Berlína, dejte si pozor.