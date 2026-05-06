Nevěra! Překrásná láska ze StarDance skončila bolestí a zradou: "Už netvoříme pár"
6. 5. 2026 – 6:51 | Magazín | Jana Strážníková
Tentokrát se žádné šťastně až do smrti nekonalo.
Vznikat krásný pár jsme viděli prakticky všichni, protože tanečník a účastník Survivoru Martin Prágr se dal dohromady s novinářkou Anetou Šimečkovou de facto přímo před kamerami populární taneční soutěže StarDance.
Chemie byla jasná, páru to spolu nesmírně slušelo a všechno vypadalo, že už se na obloze nemůže objevit ani jediný mráček.
Jenže nakonec přišlo pěkně ponuré zataženo. Že něco možná nebude v pořádku, začali věrní fanoušci tušit už před nějakou dobou, kdy Aneta prakticky odešla ze sociálních sítí a hlavně přestala přidávat jakékoliv příspěvky s Martinem.
A že je opravdu lásce konec, potvrdila černé na bílém včera sama Aneta na sociální síti: „Jak asi všichni tušíte, už netvoříme pár. Mě nyní čekají nové výzvy a příležitosti, na které se těším. Martinovi přeji jen to nejhezčí v jeho aktuálním vztahu. Toto vyjádření přidávám, aby bylo prostě jasno,“ napsala k černobílé fotografii nyní už bývalého páru.
Pozorní čtenáři se jistě zarazili, ale ne, nejedná se podle všeho o žádný omyl: Prágr má opravdu nový vztah. Podle informací eXtra.cz právě to stálo za rozpadem páru: Prágr si totiž našel milenku, s kterou Anetu podváděl. A právě s ní má nyní tvořit pár.
View this post on Instagram