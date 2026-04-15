Neuvěřitelný omyl na operačním sále. Pacient zemřel po fatální chybě lékaře
15. 4. 2026 – 9:42 | Zpravodajství | Alex Vávra
Rutinní operace se změnila v děsivou tragédii. Lékař z Floridy čelí obžalobě poté, co měl pacientovi omylem odstranit játra místo sleziny. Případ, který šokoval veřejnost, nyní míří k soudu.
Šok, nevíra a děs. Případ z americké Floridy působí spíš jako scénář hororového filmu než realita moderní medicíny. Sedmdesátiletý muž přijel se svou manželkou na klidnou návštěvu, ale místo návratu domů skončil na operačním stole, kde došlo k chybě, která vyráží dech i zkušeným lékařům. Během zákroku mu byl odstraněn úplně jiný orgán, než měl být.
To, co následovalo, je podle vyšetřovatelů sled událostí plný chaosu, špatných rozhodnutí a šokujících momentů, které teď řeší soudy.
Podle úřadů čtyřiačtyřicetiletý lékař Dr. Thomas Shaknovsky během operace v srpnu 2024 odstranil pacientovi játra místo sleziny. Muž z Muscle Shoals v Alabamě utrpěl masivní ztrátu krve a zemřel přímo na operačním stole. Velká porota následně lékaře obžalovala z usmrcení z nedbalosti druhého stupně.
Pacient byl přijat do nemocnice Ascension Sacred Heart Hospital Emerald Coast s bolestmi v levé dolní části břicha. Lékaři měli podezření na problém se slezinou a vyšetření ukázala její možné zvětšení i přítomnost krve v pobřišnici. Situace ale nebyla akutní. Muž proto zprvu operaci odmítl a chtěl se vrátit domů do Alabamy.
Podle soudních dokumentů však lékař na zákroku trval. Během několika dní měl pacienta opakovaně přesvědčovat, že operace je nutná. Nakonec muž ustoupil a souhlasil. Rozhodnutí, které se mu stalo osudným.
Operace, která se změnila v noční můru
Zpočátku měl jít o běžný laparoskopický zákrok. Situace se ale rychle zkomplikovala. Kvůli špatné viditelnosti v oblasti břicha se lékař rozhodl přejít na otevřenou operaci. Právě v této fázi podle vyšetřovatelů došlo k fatální chybě. Namísto sleziny se chirurg zaměřil na játra. Začal přerušovat a sešívat cévy, což okamžitě vedlo k masivnímu krvácení. Pacientův stav se dramaticky zhoršil a během operace došlo k srdeční zástavě.
Na operačním sále zavládl chaos. Zatímco část personálu se snažila pacienta oživit, lékař pokračoval v zákroku. Nakonec odstranil orgán o hmotnosti přes dva kilogramy. Podle svědků bylo na první pohled zřejmé, že jde o játra. Přesto měl lékař trvat na tom, že odstranil slezinu. Tento moment podle výpovědí personálu vyvolal naprostý šok. Někteří zdravotníci nevěřili vlastním očím. Jeden z nich se cítil natolik otřesený, že se mu udělalo fyzicky špatně.
Celá situace byla podle svědků natolik absurdní, že ji nedokázali pochopit ani s odstupem času. Přestože viděli jasné důkazy, měli pocit, že se je lékař snaží přesvědčit o opaku. Po operaci lékař údajně požádal personál, aby odstraněný orgán označil jako slezinu a odeslal ho na patologii. Oficiální příčinou smrti mělo být prasklé aneuryzma slezinné tepny.
Pitva ale odhalila krutou pravdu. Slezina zůstala neporušená na svém místě. Játra pacientovi chyběla. Smrt byla následně označena jako zabití v důsledku odstranění nesprávného orgánu.
Pád lékaře a spravedlnost na obzoru
Případ okamžitě vyvolal reakci úřadů i lékařských institucí. Lékaři byla na Floridě pozastavena licence, v Alabamě se jí sám vzdal poté, co hrozilo její odebrání, a následně přišel o oprávnění i ve státě New York. Vyšetřování postupně odhalovalo další znepokojivé detaily. Podle dokumentů lékař pokračoval v operaci i ve chvíli, kdy pacient bojoval o život. Kritici poukazují na selhání nejen jednotlivce, ale i systému, který měl podobné situace včas zachytit.
V pondělí ráno byl Shaknovsky zadržen v Miramar Beach a převezen do věznice okresu Walton. Tam čeká na své první soudní jednání. Zatím není jasné, kdo ho bude zastupovat, protože dostupné soudní záznamy žádného advokáta neuvádějí. Rodina oběti mezitím prožívá hluboké trauma. Vdova po zesnulém přiznala, že i dnes je pro ni téměř nemožné uvěřit, co se stalo. Podle jejích slov zní celý příběh tak neuvěřitelně, že připomíná noční můru, ze které se nelze probudit.
Celý případ znovu otevírá zásadní otázky o bezpečnosti pacientů a kontrole lékařské praxe. Jak je možné, že zkušený chirurg zamění orgány? A proč nikdo nedokázal tragédii včas zastavit? Jedno je jisté. Tento případ bude ještě dlouho rezonovat nejen v soudních síních, ale i mezi odborníky a veřejností. Připomíná, že i v prostředí, kde jde o lidské životy každý den, může jediná chyba znamenat katastrofu.
A zatímco soud bude rozhodovat o vině a trestu, zůstává za tímto příběhem především lidská tragédie, která už se nikdy nedá vzít zpět.