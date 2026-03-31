Neuvěřitelný objev v kostele: Našli konečně tělo legendárního mušketýra d’Artagnana?
31. 3. 2026 – 12:05 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pod podlahou starého kostela v Maastrichtu se skrývalo tajemství staré více než tři století. Nález kostry nyní otevírá otázku, zda byly konečně objeveny ostatky legendárního mušketýra d’Artagnana, hrdiny románu Tři mušketýři.
Možné ostatky legendárního mušketýra d’Artagnana byly objeveny pod podlahou nizozemského kostela v Maastrichtu a celý objev připomíná scénu jako vystřiženou z dobrodružného filmu. Muž, který inspiroval slavný román Tři mušketýři od Alexandre Dumas, tak možná po staletích znovu promlouvá k světu. A tentokrát nejde o fikci, ale o skutečnou historickou záhadu.
Kostra byla nalezena v kostele Kostel svatého Petra a Pavla ve městě Maastricht, kde dělníci při opravě podlahy narazili na lidské ostatky ukryté pod dlaždicemi. K objevu došlo poté, co se podlaha začala propadat. Jáhen Jos Valke popsal moment nálezu jako šokující a zároveň fascinující. Když byly dlaždice odstraněny, objevily se kosti a bylo okamžitě jasné, že jde o něco mimořádného. Přivolaný archeolog následně potvrdil, že kostra leží přesně pod místem, kde kdysi stál oltář.
Kdo byl skutečný d’Artagnan a proč je tak slavný
D’Artagnan, vlastním jménem Charles de Batz de Castelmore, nebyl jen literární hrdina, ale skutečný muž z masa a kostí. Narodil se na počátku 17. století ve Francii a stal se elitním vojákem ve službách krále Louis XIV, známého jako Král Slunce. Sloužil nejen jako mušketýr, ale také jako špion a důvěrník krále, což z něj činilo jednu z nejvýznamnějších postav francouzského dvora.
Jeho příběh se stal nesmrtelným díky románu Tři mušketýři, kde vystupuje po boku Athose, Porthose a Aramise. Zajímavostí je, že ve skutečnosti byli čtyři, nikoli tři, což dodává příběhu další vrstvu ironie. Dumasův román se stal okamžitým hitem a z d’Artagnana udělal symbol odvahy, loajality a šermířského umění.
D’Artagnan se stal také hvězdou filmového plátna. Jeho dobrodružství byla zpracována v desítkách filmů a seriálů. Jedním z nejznámějších je film Tři mušketýři (1948 film), kde si hlavní roli zahrál Gene Kelly. Modernější verze přišly například v roce 1993 nebo ve velkolepé adaptaci z roku 2011. Každá generace tak dostala svého vlastního d’Artagnana, ale jeho legenda zůstala stejná.
Záhada hrobu a vědecké pátrání
Podle historických záznamů byl d’Artagnan zabit v roce 1673 během francouzsko-nizozemské války při obléhání Maastrichtu. Zasáhla ho kulka z muškety přímo do krku. Město sice padlo, ale slavný mušketýr zemřel na bojišti. Král Louis XIV tehdy údajně litoval ztráty jednoho ze svých nejvěrnějších mužů.
Legenda říkala, že byl pohřben poblíž místa, kde padl, a právě kostel v Maastrichtu byl dlouho považován za možné místo jeho posledního odpočinku. Francouzská historička Odile Bordaz se touto teorií zabývá už desítky let a tvrdí, že jako šlechtic a důstojník nemohl být pohřben v hromadném hrobě, ale právě v kostele na posvěcené půdě.
Nález tuto teorii výrazně posiluje. V hrobě byla nalezena kulka, která mohla být smrtelnou ranou, a také mince z roku 1660 spojená s biskupem z Lutychu. Navíc poloha hrobu odpovídá místu, kde měl stát francouzský vojenský tábor.
Přesto vědci brzdí nadšení. Archeolog Wim Dijkman, který se výzkumu věnuje už téměř tři desetiletí, zdůrazňuje, že bez DNA důkazů nelze nic potvrdit. Vzorky jsou nyní analyzovány v Německu a porovnávány s potomky d’Artagnanovy rodiny. Další testy probíhají také ve městě Deventer.
Celý případ tak připomíná historickou detektivku, kde se mísí fakta, legendy i moderní věda. Pokud se potvrdí, že nalezená kostra skutečně patří d’Artagnanovi, půjde o objev světového významu.
Zatím ale zůstává vše otevřené. Jedno je však jisté už teď. Příběh statečného mušketýra, který žil pro čest a krále, stále fascinuje svět stejně jako před staletími. A možná právě teď se jeho legenda mění znovu v realitu.