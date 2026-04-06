Neuvěřitelné záběry: Podívejte se na čerstvé snímky Země z mise Artemis II
6. 4. 2026 – 6:05 | Zpravodajství | Alex Vávra
Posádka mise Artemis II zveřejnila nové snímky Země pořízené z hlubokého vesmíru během cesty k Měsíci. Detailní záběry ukazují naši planetu v dosud nevídané podobě a připomínají, jak výjimečný pohled se astronautům naskytl.
NASA zveřejnila nové snímky Země ve vysokém rozlišení, které pořídila posádka mise Artemis II během své cesty k Měsíci. Fotografie vznikly na palubě kosmické lodi Orion ve chvíli, kdy astronauti překonávali polovinu vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem, a nabízejí mimořádně detailní pohled na naši planetu z hlubin vesmíru.
Snímky vznikly krátce po dokončení klíčového manévru, při kterém byla loď navedena na dráhu směřující k Měsíci. Tento zážeh motorů znamenal opuštění oběžné dráhy Země a zahájení cesty dlouhé více než 200 tisíc mil. V době pořízení fotografií se loď nacházela stovky tisíc kilometrů od Země a postupně se přibližovala k Měsíci, kolem jehož odvrácené strany má posádka proletět.
Velitel mise Reid Wiseman pořídil část snímků pomocí osobního zařízení s kamerou, přičemž další vznikly na jinou palubní techniku. Zajímavostí je, že některé záběry byly zachyceny zařízeními, která jsou technologicky blízká běžně dostupné elektronice. To vyvolalo značný ohlas, protože ukazuje, jak daleko se posunuly možnosti moderních kamer i v extrémních podmínkách kosmického letu.
Nové pohledy na Zemi z hlubokého vesmíru
Zveřejněné fotografie zachycují Zemi v několika odlišných podobách a světelných situacích. Jeden ze snímků ukazuje širokou modrou plochu Atlantského oceánu, kterou lemuje jemná záře atmosféry. Na okrajích planety jsou patrné polární záře, které vytvářejí zelené světelné oblouky nad severním i jižním pólem. Atmosféra se na snímcích jeví jako tenká, zářící vrstva, která zdůrazňuje křehkost planety.
Další záběr zachycuje Zemi rozdělenou na osvětlenou a temnou polovinu. Tato hranice, označovaná jako terminator, ukazuje plynulý přechod mezi dnem a nocí. V této oblasti je možné pozorovat postupné slábnutí světla a vznik stínů, což dodává snímku výraznou plasticitu.
Velmi působivé jsou i fotografie noční strany planety. Na nich vynikají tisíce bodů světla, které představují lidská sídla rozprostřená po kontinentech. Světelné koncentrace jasně vykreslují hustě osídlené oblasti a zároveň ukazují, jak nerovnoměrně je planeta osvětlena lidskou činností. Podél okraje Země je viditelný tenký pruh slunečního světla, který kontrastuje s temnotou vesmíru.
Na některých snímcích lze pozorovat i další vesmírné jevy, například zodiakální světlo, které se projevuje jako jemný světelný pás. NASA zároveň upozornila na přítomnost planety Venus, která se objevuje jako jasný bod v pozadí. Součástí zveřejněných materiálů je i srovnání s historickými fotografiemi z mise Apollo 17 z roku 1972. Toto porovnání ukazuje výrazný pokrok v kvalitě snímků i zobrazovací technice. Zároveň však potvrzuje, že samotný vizuální dojem z pohledu na Zemi zůstává i po desetiletích stejně silný.
Silný zážitek posádky a jedinečná perspektiva
Pro členy posádky představují tyto pohledy mimořádně intenzivní zážitek. Astronauti byli natolik zaujati výhledem na Zemi, že odložili plánované činnosti včetně společného jídla a věnovali se pozorování a fotografování. Velká část posádky trávila čas u oken kosmické lodi, odkud bylo možné sledovat planetu v celé její velikosti.
Tento zájem měl i praktický důsledek. Okna lodi se postupně znečistila, protože byla neustále využívána k pozorování. Posádka proto řešila i otázku jejich údržby, aby byl výhled co nejlepší pro další snímky. Zpočátku nebylo snadné Zemi fotografovat. Velitel mise upozornil na obtížnost správného nastavení expozice při focení objektu, který je velmi jasný, ale zároveň vzdálený. Postupně se však podařilo techniku přizpůsobit a výsledkem jsou snímky, které patří k nejpůsobivějším z celé mise.
Zvláštní okamžiky nastaly při orientaci lodi tak, aby Slunce zapadalo za Zemí. V těchto chvílích mohli astronauti pozorovat celou planetu najednou, od jednoho pólu ke druhému. Byly rozpoznatelné celé kontinenty včetně Afriky a Evropy, stejně jako jemné světelné jevy v atmosféře.
Takové pohledy často vedou k hluboké změně vnímání, označované jako overview effect. Tento jev popisuje silný pocit propojenosti lidstva a uvědomění si, že Země je jediným domovem v jinak nehostinném vesmíru. Pro astronauty mise Artemis II je tento zážitek o to silnější, že mohou planetu pozorovat z větší vzdálenosti než posádky běžných orbitálních misí.
Mise Artemis II pokračuje po plánované trajektorii, která zavede posádku kolem odvrácené strany Měsíce a následně zpět k Zemi. Návrat je naplánován na začátek dubna s přistáním do Tichého oceánu. Nové snímky tak představují nejen významný technologický výsledek, ale i jedinečný dokument lidského pohledu na vlastní planetu z perspektivy, která zůstává pro většinu lidí nedostupná.