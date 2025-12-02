Neuvěřitelné, v Namibii znovu vyhrál Adolf Hitler
Alex Vávra
Namibijský politik Adolf Uunona, který roky budil mezinárodní pozornost svým nevšedním jménem, znovu obhájil svůj mandát a zároveň definitivně odložil prostřední jméno Hitler. V severním okrsku Ompundja však není znám kontroverzí, ale dlouholetou a úspěšnou prací pro místní komunitu.
Namibijský politik Adolf Uunona, donedávna známý jako Adolf Hitler Uunona, přitáhl pozornost světových médií už mnohokrát – ne však kvůli skandálům nebo nečekaným politickým postojům, ale kvůli svému nešťastnému jménu. Přestože se musel opakovaně vymezovat vůči historickým konotacím, v samotné Namibii je znám hlavně jako dlouholetý, spolehlivý a komunitně orientovaný regionální radní. V okrsku Ompundja, který zastupuje od roku 2004, letos už popáté v řadě obhájil svůj mandát.
Jeho politická dráha je pevně spojená se stranou SWAPO, která vznikla z osvobozeneckého hnutí proti koloniální nadvládě a dodnes hraje v namibijské politice dominantní roli. Ompundja má méně než pět tisíc obyvatel, přesto však jde o strategické místo, kde se Uunona těší dlouhodobé důvěře. V minulých volbách často vítězil s výrazným náskokem; například v roce 2020 získal okolo 85 procent hlasů.
Namibie má navíc specifické historické kořeny, které přispívají k tomu, že německá jména dodnes nejsou ničím neobvyklým. Země byla od roku 1884 německou kolonií a teprve po první světové válce přešla pod správu Jižní Afriky, než v roce 1990 získala nezávislost. V mnoha rodinách se tradiční jména předávala dál bez hlubšího porozumění jejich zahraniční historii – a to byl i případ Uunony.
Cesta k nové identitě a rozhodnutí zbavit se nešťastného jména
Navzdory tomu, že jméno Hitler mu objektivně komplikovalo veřejnou prezentaci, zejména v mezinárodních médiích, Uunona dlouhá léta tvrdil, že jeho změna už nedává smysl. Vysvětloval, že jméno jednoduše zdědil a jako dítě ho vnímal jako zcela běžné. Teprve s dospíváním pochopil, co toto jméno znamená v globálním kontextu. Opakovaně zdůrazňoval, že nemá nic společného s nacistickou ideologií ani s historickým Adolfem Hitlerem.
V posledních letech se však začal více zabývat nechtěnými dopady svého jména na veřejnou komunikaci. Krátce před volbami v roce 2025 oznámil, že si přeje být označován výhradně jako Adolf Uunona. A jak potvrdil místní deník The Namibian, podnikl i oficiální krok: nechal si prostřední jméno Hitler odstranit ze svých identifikačních dokumentů.
Tímto rozhodnutím reagoval na dlouhodobé obavy, že by jeho jméno – navzdory opakovaným volebním úspěchům – mohlo v budoucnu vytvářet zbytečné napětí, zejména v době, kdy se namibijská společnost stále více otvírá světu. Uvedl, že jde o snahu předejít nechtěným asociacím, které s jeho osobností nesouvisejí a které vznikly pouze kvůli historické náhodě.
Uunona tak vstupuje do dalšího volebního období nejen s nově potvrzeným mandátem, ale i s upravenou identitou, která mu dovolí být vnímán výhradně podle vlastní práce. A ta je podle místních obyvatel skutečným důvodem jeho trvalého úspěchu. V regionu je oceňován za svůj dlouhodobý boj proti apartheidu, praktický přístup a schopnost jednat přímo s komunitou. V Ompundje je především politikem, na kterého je spoleh – a právě to je pro jeho voliče důležitější než jakékoli jméno.