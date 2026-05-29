Neuvěřitelné miliardy: Tohle je 5 nejbohatších sportovců roku 2026
29. 5. 2026 – 11:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nejlepší sportovci světa dnes nevydělávají pouze díky svým výkonům na hřišti, v ringu nebo na palubovce. Obrovské reklamní smlouvy, vlastní značky a miliony fanoušků po celém světě z nich dělají globální celebrity s astronomickými příjmy. Podívejte se na pět nejbohatších sportovců roku 2026 a zjistěte, kolik miliard korun dokážou vydělat během jediného roku.
Vrcholový sport dnes představuje mnohem více než jen soutěžení, rekordy a vítězství. Největší sportovní hvězdy současnosti se postupně proměnily v globální celebrity, které ovlivňují miliony lidí po celém světě. Díky obrovské popularitě, marketingové síle a obrovskému dosahu na sociálních sítích se z elitních sportovců staly jedny z nejvýdělečnějších osobností planety. Jejich příjmy už dávno netvoří pouze platy nebo odměny za sportovní výkony, ale také lukrativní reklamní kontrakty, investice, vlastní značky a spolupráce s největšími světovými společnostmi.
Rok 2026 znovu potvrzuje, že moderní sport je obrovským byznysem, ve kterém se točí miliardy korun. Fotbalisté, basketbalisté, boxeři či baseballové hvězdy dokážou díky svému jménu vydělávat astronomické částky nejen na hřišti nebo v ringu, ale také mimo něj. Fanoušci dnes nesledují pouze jejich výkony, ale také jejich životní styl, podnikání a veřejné vystupování. Právě schopnost spojit sportovní úspěch s globální popularitou rozhoduje o tom, kdo se dostane mezi absolutní finanční elitu.
Pětice nejlépe vydělávajících sportovců roku 2026 představuje kombinaci výjimečného talentu, tvrdé práce a obrovského obchodního potenciálu. Na seznamu nechybí legendární fotbalisté, dominantní boxer, basketbalová ikona ani fenomén světového baseballu.
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo se s celkovými příjmy přesahujícími 6,9 miliardy korun stal nejbohatším sportovcem roku 2026. Portugalská fotbalová legenda si přibližně 5,4 miliardy korun vydělala na platu a dalších zhruba 1,5 miliardy korun získala díky reklamním spolupracím. Ronaldo i v pokročilé fázi kariéry potvrzuje, že jeho značka má mimořádnou sílu. Vedle fotbalových výkonů těží z obrovské popularity na sociálních sítích, vlastních podnikatelských aktivit a dlouhodobých partnerství se světovými značkami. Jeho jméno patří mezi nejznámější sportovní značky na světě a jeho vliv daleko přesahuje hranice samotného fotbalu.
Canelo Álvarez
Druhé místo patří mexickému boxerovi Canelu Álvarezovi, jehož příjmy za rok 2026 dosáhly přibližně 3,9 miliardy korun. Hlavní část této částky tvoří odměny za zápasy ve výši asi 3,7 miliardy korun, zatímco dalších přibližně 230 milionů korun pochází z reklamních smluv. Canelo patří mezi největší hvězdy světového boxu a jeho zápasy pravidelně přitahují obrovskou pozornost fanoušků i médií. Díky své sportovní pověsti, agresivnímu stylu boxu a schopnosti generovat obrovský zájem kolem svých duelů zůstává jednou z nejvýdělečnějších osobností bojových sportů současnosti.
Lionel Messi
Lionel Messi obsadil třetí místo s celkovými příjmy pohybujícími se okolo 3,2 miliardy korun. Argentinský fotbalista si přibližně polovinu této částky vydělal na platu a druhou polovinu získal z reklamních spoluprací. Messiho popularita zůstává mimořádná i po jeho přesunu do amerického fotbalu. Jeho jméno je spojeno s úspěchem, elegancí a výjimečným talentem, což z něj dělá jednu z nejžádanějších sportovních tváří pro globální značky. Vedle sportovních výkonů tak významnou roli v jeho příjmech hraje i dlouhodobě budovaná osobní značka a obrovská fanouškovská základna po celém světě.
LeBron James
Čtvrtým nejbohatším sportovcem roku 2026 je LeBron James s příjmy ve výši přibližně 3,15 miliardy korun. Basketbalová ikona získala asi 1,2 miliardy korun na platu a dalších téměř 2 miliardy korun z reklamních a obchodních aktivit. LeBron už dávno není pouze hvězdou NBA, ale také úspěšným podnikatelem, investorem a producentem. Jeho vliv sahá do médií, filmového průmyslu i dalších sportovních projektů. Díky své dlouholeté dominanci na palubovkách a schopnosti budovat úspěšné podnikání mimo basketbal se stal jednou z nejrespektovanějších sportovních osobností současnosti.
Shohei Ohtani
Páté místo patří japonskému baseballistovi Shohei Ohtanimu, který si v roce 2026 vydělal přibližně 2,95 miliardy korun. Z toho pouze kolem 60 milionů korun tvořil hráčský plat, zatímco drtivá většina příjmů pocházela z reklamních spoluprací a marketingových aktivit. Ohtani je výjimečným příkladem sportovce, jehož marketingová hodnota výrazně převyšuje samotný hráčský příjem. Díky své popularitě v Japonsku, Spojených státech i dalších zemích se stal globální baseballovou ikonou a jednou z nejatraktivnějších tváří pro sponzory. Jeho jedinečný talent a schopnost dominovat na několika pozicích zároveň z něj vytvořily jednu z největších hvězd moderního baseballu.
Žebříček nejbohatších sportovců roku 2026 potvrzuje, že dnešní sportovní svět je propojený s globálním marketingem, médii a byznysem více než kdykoliv předtím. Největší hvězdy už nejsou pouze sportovci — stávají se inspirací pro miliony fanoušků, módními ikonami, podnikateli i ambasadory největších světových značek. Jejich popularita překračuje hranice stadionů a sportovních hal a zasahuje prakticky do všech oblastí moderní kultury.
Tito sportovci ukazují, že cesta mezi absolutní sportovní elitu vyžaduje nejen mimořádný talent a disciplínu, ale také schopnost vybudovat silnou osobní značku. Právě kombinace sportovních úspěchů, popularity a obchodního vlivu dnes rozhoduje o tom, kdo se stane nejen legendou svého sportu, ale také jednou z nejvýznamnějších osobností světového showbyznysu.
Je velmi pravděpodobné, že v dalších letech budou částky, které elitní sportovci vydělávají, nadále růst. Moderní technologie, sociální sítě a globální popularita sportu totiž otevírají nové možnosti, jak proměnit sportovní úspěch v obrovský finanční úspěch. Rok 2026 je tak dalším důkazem toho, že vrcholový sport patří mezi největší a nejvýnosnější odvětví současného světa.