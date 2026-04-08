Netanjahu podle médií podpořil příměří USA s Íránem, na Libanon se nevztahuje
8. 4. 2026 – 10:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes uvedl, že podporuje dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem.
Zdůraznil však, že se tato dohoda nevztahuje na Libanon, kde se již více než měsíc odehrávají boje mezi izraelskou armádou a proíránským hnutím Hizballáh, uvedla izraelská média. Prostředník mezi Washingtonem a Teheránem, pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, v dřívějším vyjádření uvedl, že příměří bude platit v celém regionu Blízkého východu, včetně Libanonu.
"Izrael podporuje rozhodnutí (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa pozastavit útoky na Írán na dva týdny za podmínky, že Írán okamžitě otevře (Hormuzský) průliv a zastaví všechny útoky na USA, Izrael a další země v regionu," stojí v prohlášení izraelského premiéra. Netanjahu také zopakoval svou podporu americkému úsilí předejít tomu, aby Teherán představoval jadernou a teroristickou hrozbu pro celý svět.
Americký prezident souhlasil s přerušením úderů na Írán na dva týdny, pokud Teherán otevře Hormuzský průliv. Írán s příměřím souhlasil.
Deník The Wall Street Journal (WSJ) dnes ráno s odkazem na informovaný zdroj napsal, že o příměří v noci Trump s Netanjahuem hovořil telefonicky. Bližší podrobnosti o obsahu telefonátu deník neuvedl.
Hizballáh 2. března zaútočil raketami a drony na Izrael poté, co vyjádřil solidaritu s režimem v Teheránu, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael ihned odsoudila. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu.
Podle pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa, který dohodu o klidu zbraní zprostředkovával, se Írán a USA spolu se svými spojenci dohodly na okamžitém příměří "všude". Jmenovitě pak zmínil Libanon.
Od začátku války podle libanonského ministerstva zdravotnictví zemřelo v zemi 1530 lidí, včetně 102 žen, 130 dětí a 57 zdravotníků. Izraelské útoky dalších 4812 osob zranily.