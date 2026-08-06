Netanjahu odmítl americký mírový plán pro Gazu navzdory odzbrojení Hamásu
6. 8. 2026 – 6:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Izrael odmítl mírový plán pro Pásmo Gazy podpořený Spojenými státy, potvrdil dnes podle serveru The Times of Israel (ToI) izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Učinil tak i přesto, že mu bylo zaručeno, že izraelské stažení z palestinského území nastane až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamás. To dnes potvrdilo, že souhlasí s návrhem z minulého týdne, který ale Netanjahu odmítl.
Právě toto odzbrojení je klíčovou podmínkou plnění loňského mírového plánu, jenž vedl k vyhlášení příměří v Pásmu Gazy a na jehož naplňování dohlíží Rada míru ustavená americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
"Trump si myslí, nebo si to myslí jeho tým, že se jim podaří přimět Hamás k odzbrojení a demilitarizaci Gazy. Zabýváme se tím. Poslali nám návrh. Nesouhlasili jsme s ním. Nebyl to náš návrh. Poslali jsme jim zpět naše připomínky," uvedl Netanjahu ve videu sdíleném na facebooku.
Návrh, o kterém Netanjahu hovořil, neměl být podle něj předmětem jednání s Izraelem, protože vzešel ze samostatných rozhovorů mezi Hamásem, Radou míru a zprostředkovatelskými zeměmi, mezi něž patří Egypt, Katar, Turecko a Spojené státy.
Mluvčí Hamásu podle agentury AFP dnes uvedl, že organizace nadále podporuje plán připravený Radou míru a zprostředkovateli. Spojené státy a Radu míru vyzval, aby vyvinuly tlak na Izrael, aby s dohodou souhlasil.
"Izrael se z našich současných pozic v Gaze nestáhne, dokud nebude Hamás zcela odzbrojen," oznámil Netanjahu.
Takový krok by byl v rozporu s plánem odzbrojení, který předpokládá, že se Izrael stáhne zpět k původní žluté linii, která rozděluje Pásmo Gazy. K této linii se izraelská armáda stáhla v rámci dohody o příměří a propuštění rukojmích uzavřené s hnutím Hamás v říjnu 2025. Od té doby však Izrael svou kontrolu nad územím rozšířil z přibližně 53 procent na více než 60 procent.
Dohoda, jejíž podrobnosti a časový plán nebyly zveřejněny, předpokládá postupné, ale úplné odzbrojení Hamásu a všech palestinských skupin v Pásmu Gazy a také stažení izraelské armády z této oblasti. Hamás souhlasil s tím, že zbraně předá výboru palestinských technokratů, který má převzít správu nad Pásmem Gazy.
Náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir dnes při návštěvě Pásma Gazy uvedl, že armáda bude na palestinském území jednat i nadále "proaktivně". "Nedovolíme, aby na našich hranicích vznikla hrozba, jakou jsme zažili 7. října (2023)," uvedl generál. Podle izraelského tisku armáda změnila nedávno pravidla pro povolování úderů na Hamás, když vojáci nejsou v bezprostředním ohrožení. Údery musí nově povolovat Zamir, dříve stačil souhlas regionálního náčelníka.
O dohodě již v úterý jednali izraelský premiér Netanjahu a vysoký představitel pro Pásmo Gazy Nikolaj Mladenov, uvedla Rada míru, podle které byly rozhovory "konstruktivní a detailní".
Příměří z loňského října utlumilo konflikt, v jehož důsledku podle palestinských úřadů od října 2023 zahynulo v Pásmu Gazy více než 73.000 lidí, převážně palestinských civilistů. Rozsáhlá izraelská vojenská operace následovala po útoku Hamásu a jeho spojenců ze 7. října 2023, při kterém zahynulo na 1200 lidí, většinou izraelských civilistů.