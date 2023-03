Netanjahu odložil projev k soudní reformě, údajně se ji chystal zastavit

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se podle několika izraelských médií dnes chystal oznámit, že zastavuje prosazování kontroverzní soudní reformy, napsal web The Times of Israel (TOI). Kdy promluví k veřejnosti, ovšem v tuto chvíli není jasné. Podle izraelského 12. televizního kanálu plánovaný projev odložil poté, co jej koaliční spojenec přesvědčoval, aby od reformy neustupoval.

Izraelský odborový svaz mezitím na protest proti reformě svolal generální stávku. Vzápětí byly vůli tomu pozastaveny odlety z telavivského Ben Gurionova mezinárodního letiště.

Brzy ráno prezident Jicchak Herzog Netanjahua opět vyzval, aby od prosazení sporné soudní reformy ustoupil. Později dopoledne Netanjahuova koaliční vláda, v níž jsou náboženské a nacionalistické strany, v parlamentu ustála hlasování o důvěře, které na protest proti reformě svolala opozice. Její návrh neprošel v poměru 59 ku 53 hlasům.

Na dnešních 14:00 (13:00 SELČ) svolali lídři protestů proti reformě demonstraci před sídlem parlamentu. Vlaky směřující do Jeruzaléma jsou nyní plné demonstrantů, mnozí z nich podle TOI uvedli, že dostali v práci volno, aby mohli přijet na demonstraci.

Reforma soudnictví, která by koalici poskytla kontrolu nad jmenováním soudců nejvyššího soudu a umožnila vládě přehlasovat soudní rozhodnutí s prostou parlamentní většinou, vyvolává již několik týdnů masové protesty. Odpůrci návrhu tvrdí, že povede k oslabení demokracie. Zastánci reformy naopak prohlašují, že změny jsou nutné k omezení aktivistických soudců, kteří podle nich zasahují do politiky. Napětí v ulicích se v neděli vystupňovalo poté, co Netanjahu odvolal ministra obrany Joava Galanta, který v sobotu jeho reformní plány kritizoval.

Izraelský parlamentní výbor pro ústavu, právo a spravedlnost mezitím dnes ráno dal zelenou návrhu zákona o jmenování soudců. O finálním schválení zákona se tak nyní bude hlasovat na plénu. Výbor podle informací v izraelských médiích během dnešního zasedání opustilo několik opozičních poslanců.

Všechny zprávy, podle nichž by Netanjahu mohl oznámit pozastavení kontroverzní soudní reformy, se odvolávají na „zdroje blízké premiérovi“. Za jakých podmínek by tak mohl učinit, není v tuto chvíli jasné. Podle listu The Times of Israel Netanjahu na dnešní ráno plánovaný projev k veřejnosti odložil, protože mu krajně pravicové strany v koalici hrozí, že nechají padnout vládu, pokud od reformy upustí.

Šéf izraelského odborového svazu Histadrut, Arnon Bar-David ráno podle očekávání apeloval na Netanjahua, aby schvalování reformy zastavil a svolal generální stávku. „Vraťte zemi zdravý rozum. Pokud dnes na tiskové konferenci neoznámíte, že jste změnil názor, budeme stávkovat,“ uvedl Bar-David. Histadrut zastupuje více než 700 000 zaměstnanců ve zdravotnictví, dopravě a bankovnictví a v mnoha dalších oborech, stávka by tak mohla paralyzovat značnou část izraelské ekonomiky. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že respektuje právo na protest; očekává se, že neodkladnou zdravotní péči stávka neovlivní. Od dnešního poledne se podle TOI zavřou velká nákupní střediska, zavřeny budou rovněž školky. Zavření svých provozoven v Izraeli kvůli stávce podle agentury Reuters oznámil také provozovatel restaurací rychlého občerstvení McDonald’s.

Lídr izraelské opozice Jair Lapid vyzval Netanjahua, aby ministra obrany Galanta vrátil do funkce a zastavil soudní reformu.“Galant byl odvolán z jediného důvodu - mluvil pravdu. Nevyhrožoval, nedával ultimátum, ale varoval před zhroucením lidové armády tváří v tvář vládě, která se snaží odmítnout realitu,“ řekl Lapid. „V současné době si Izrael nemůže vzhledem k rizikům ve všech oblastech dovolit změnu ministra obrany. Nikdy jsme nebyli blíže rozpadu,“ dodal.