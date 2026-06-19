Nestačilo! Taťána Kuchařová opět u soudu: Snaží se svalit vinu na novináře
19. 6. 2026 – 6:40 | Magazín | Jana Strážníková
Sotva (snad) skončil jeden soud, pouští se modelka rovnou do další bitvy.
Táhlý proces s exmanželem Ondřejem Brzobohatým, který Taťánu Kuchařovou zažaloval kvůli pošpinění dobrého jména a nactiutrhání je (doufejme) u konce – Kuchařová byla za svůj čin odsouzena.
Zatím nicméně jen nepravomocně, takže upřímně kdo ví, jestli se náhodou nebude spor táhnout dál.
Nejedná se ale o jedinou frontu, na které se Kuchařová snaží válčit. Zteč tentokrát přišla z její strany: Zažalovala Luboše Procházku, svého někdejšího PR manažera a novináře za to, že chtěl vypustit nactiutrhačné znění její církevní žaloby proti Ondřeji Brzobohatému na veřejnost.
Procházka tvrdí, že to je nesmysl a že ho naopak Kuchařová tlačila, aby žalobu zveřejnil, protože chtěla na veřejnosti znemožnit svého exmanžela.
Modelka prohlašuje, že netušila, že Procházka pracuje pro Blesk (což ale podle soudce ze sporu s Brzobohatým naprosto jasně musela vědět) a snaží se vinu za všechno shodit právě na něj, protože prý Procházka předal znění žaloby Blesku bez jejího výslovného souhlasu. Jako její PR manažer tím prý navíc porušil podepsanou smlouvu o mlčenlivosti.
„Najala mě na propagaci parfému, znění církevní žaloby jsem opravdu k marketingu výrobku nepotřeboval. Stejně tak vědět cokoli o jejím soužití s Ondřejem Brzobohatým,“ reaguje podle eXtra.cz sám Procházka s tím, že ho Kuchařová naopak ponoukala ke zveřejnění žaloby.
„Nenechám na sobě vinu za něco, co jsem neprovedl,“ má jasno obžalovaný novinář. Další soudní stání je naplánováno na září. Uvidíme, jak se spor vyvine.