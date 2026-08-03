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Neslušné sny, které se lidem zdají nejčastěji: Nad pánským číslem dvě zůstává rozum stát

3. 8. 2026 – 7:11 | Magazín | Jiří Rilke

Neslušné sny, které se lidem zdají nejčastěji: Nad pánským číslem dvě zůstává rozum stát
zdroj: Freepik
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Budíte se s bušícím srdcem a jedinou touhou: zapomenout, co se vám právě prohnalo hlavou. Erotické sny jsou intimní, divoké i naprosto bizarní – a nový průzkum ukázal, co se v nich mužům a ženám zdá nejčastěji.

Když se řekne noční můra, většina lidí si představí pád do propasti nebo útěk před monstrem. Spoustě lidí ale nažene větší hrůzu, když se jim v posteli zjeví šéf nebo tchyně. Nejste v tom sami: podle výzkumu Antonia Zadry z Université de Montréal, představeného na konferenci SLEEP 2007, má sexuální obsah zhruba 8 % všech snů

A pokud byste čekali, že se chlapům rozhodně musí zdát sprosťárny častěji, pak jste na omylu – výskyt je u mužů i u žen přibližně stejný.

Hanbaté sny jsou tedy fyziologická rutina. Průzkum britské seznamky pro nevěru IllicitEncounters, do kterého se zapojilo 1 000 mužů a 1 000 žen, ale ukázal, že mužské a ženské noční fantazie se rozcházejí téměř ve všem.

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Ženské sny: v hlavní roli známé tváře

Zatímco pánové ve snech objevují neznámé, ženské podvědomí sází na to, co dobře zná. Ženy nejčastěji prožívají intimní chvíle s lidmi ze svého bezprostředního okolí.

Top 10 ženských erotických snů:

  1. Sex s kamarádem
  2. Sex s kolegou z práce
  3. Sex s cizím člověkem
  4. Sex se současným partnerem
  5. Sen o tom, že ji partner podvádí
  6. Sex s bývalým partnerem
  7. Sex s celebritou
  8. Sex se šéfem
  9. Skupinový sex
  10. Sex s někým, koho nenávidí

Na prvních místech skončili přátelé a kolegové, tedy lidé, se kterými ženy tráví většinu dne. Bizarně vyznívá desátá příčka: Horizontální tango s někým, koho ve skutečnosti nemohou vystát.

Mužské sny: návrat do minulosti a nečekaný trapas

U žen vítězí tváře od kávovaru, mužské podvědomí funguje spíš jako nostalgický jukebox. Muži nejčastěji sní o svých bývalých partnerkách. Nad druhou příčkou jejich žebříčku ale zůstává rozum stát.

Top 10 mužských erotických snů:

  1. Sex s bývalou partnerkou
  2. Trapné sexuální sny, ve kterých se něco zásadního pokazí
  3. Skupinový sex
  4. Sex s celebritou
  5. Sex na veřejném místě
  6. Sen o tom, že ho partnerka podvádí
  7. Sex spojený s BDSM a dominancí
  8. Sex s kolegyní
  9. Sex s kamarádkou
  10. Sex s cizím člověkem

Ano, čtete správně. Druhým nejčastějším „erotickým“ snem mužů není vášeň s hollywoodskou herečkou, ale potupné selhání – situace, kdy se v tom nejlepším něco zvrtne. Do mužských nocí se podle průzkumu vrací s železnou pravidelností.

A pak nemají pánové být nervózní.

Zdají se skoro každému

Průzkum přinesl ještě jedno číslo: 93 % dotázaných zažívá erotické sny pravidelně a více než čtvrtina se do nich vydává každých pár dní.

Jessica Leoniová, expertka na sex a vztahy z IllicitEncounters, výsledky komentuje takto: „Ženy mnohem častěji sní o sexu s někým blízkým, po kom tajně touží, zatímco muži se ve snech vracejí ke svým minulým vztahům a představují si bývalé partnerky nebo první lásky.“

Že se vám něco zdálo, přitom neznamená, že to chcete zažít. Psychologové připomínají, že sny často jen recyklují zapomenuté vzpomínky, filmy nebo emoce z předchozího dne – a že v nich lidé běžně dělají věci, do kterých by se v bdělém stavu nikdy nepustili.

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Tagy:
sex průzkumy vztahy spánek psychologie erotika sny podvádění
Zdroje:
Novinky.cz, ScienceDaily, somzena.sk, IllicitEncounters
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Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

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