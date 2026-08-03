Neslušné sny, které se lidem zdají nejčastěji: Nad pánským číslem dvě zůstává rozum stát
3. 8. 2026 – 7:11 | Magazín | Jiří Rilke
Budíte se s bušícím srdcem a jedinou touhou: zapomenout, co se vám právě prohnalo hlavou. Erotické sny jsou intimní, divoké i naprosto bizarní – a nový průzkum ukázal, co se v nich mužům a ženám zdá nejčastěji.
Když se řekne noční můra, většina lidí si představí pád do propasti nebo útěk před monstrem. Spoustě lidí ale nažene větší hrůzu, když se jim v posteli zjeví šéf nebo tchyně. Nejste v tom sami: podle výzkumu Antonia Zadry z Université de Montréal, představeného na konferenci SLEEP 2007, má sexuální obsah zhruba 8 % všech snů
A pokud byste čekali, že se chlapům rozhodně musí zdát sprosťárny častěji, pak jste na omylu – výskyt je u mužů i u žen přibližně stejný.
Hanbaté sny jsou tedy fyziologická rutina. Průzkum britské seznamky pro nevěru IllicitEncounters, do kterého se zapojilo 1 000 mužů a 1 000 žen, ale ukázal, že mužské a ženské noční fantazie se rozcházejí téměř ve všem.
Ženské sny: v hlavní roli známé tváře
Zatímco pánové ve snech objevují neznámé, ženské podvědomí sází na to, co dobře zná. Ženy nejčastěji prožívají intimní chvíle s lidmi ze svého bezprostředního okolí.
Top 10 ženských erotických snů:
- Sex s kamarádem
- Sex s kolegou z práce
- Sex s cizím člověkem
- Sex se současným partnerem
- Sen o tom, že ji partner podvádí
- Sex s bývalým partnerem
- Sex s celebritou
- Sex se šéfem
- Skupinový sex
- Sex s někým, koho nenávidí
Na prvních místech skončili přátelé a kolegové, tedy lidé, se kterými ženy tráví většinu dne. Bizarně vyznívá desátá příčka: Horizontální tango s někým, koho ve skutečnosti nemohou vystát.
Mužské sny: návrat do minulosti a nečekaný trapas
U žen vítězí tváře od kávovaru, mužské podvědomí funguje spíš jako nostalgický jukebox. Muži nejčastěji sní o svých bývalých partnerkách. Nad druhou příčkou jejich žebříčku ale zůstává rozum stát.
Top 10 mužských erotických snů:
- Sex s bývalou partnerkou
- Trapné sexuální sny, ve kterých se něco zásadního pokazí
- Skupinový sex
- Sex s celebritou
- Sex na veřejném místě
- Sen o tom, že ho partnerka podvádí
- Sex spojený s BDSM a dominancí
- Sex s kolegyní
- Sex s kamarádkou
- Sex s cizím člověkem
Ano, čtete správně. Druhým nejčastějším „erotickým“ snem mužů není vášeň s hollywoodskou herečkou, ale potupné selhání – situace, kdy se v tom nejlepším něco zvrtne. Do mužských nocí se podle průzkumu vrací s železnou pravidelností.
A pak nemají pánové být nervózní.
Zdají se skoro každému
Průzkum přinesl ještě jedno číslo: 93 % dotázaných zažívá erotické sny pravidelně a více než čtvrtina se do nich vydává každých pár dní.
Jessica Leoniová, expertka na sex a vztahy z IllicitEncounters, výsledky komentuje takto: „Ženy mnohem častěji sní o sexu s někým blízkým, po kom tajně touží, zatímco muži se ve snech vracejí ke svým minulým vztahům a představují si bývalé partnerky nebo první lásky.“
Že se vám něco zdálo, přitom neznamená, že to chcete zažít. Psychologové připomínají, že sny často jen recyklují zapomenuté vzpomínky, filmy nebo emoce z předchozího dne – a že v nich lidé běžně dělají věci, do kterých by se v bdělém stavu nikdy nepustili.