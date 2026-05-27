Neseberete po psovi, bez pardonu vás vyhodí z bytu. Měla by podobná pravidla platit i u nás?
27. 5. 2026 – 8:34 | Magazín | Jiří Rilke
Existují země, kde si pejskař dá obzvlášť pozor, aby po svém mazlíčkovi uklidil, protože jinak jde skoro o život.
Jak majitelé psů velmi dobře vědí, po mazlíčcích je potřeba uklízet. Jenže vědět a opravdu to dělat jsou bohužel dvě úplně odlišné věci a neuklizené psí exkrementy na ulici, na trávníku či v parku rozčílí snad úplně každého.
Podobné situace, když zrovna nějakým zázrakem víte, kdo za nepořádek může a čí pes ho způsobil, se u nás řeší většinou maximálně jízlivými vzkazy či zvýšeným hlasem na domovní schůzi.
Směrem na západ ale existuje spousta míst, kde by si ale každý pejskař podobnou nezodpovědnost velmi rychle rozmyslel. Pokud se totiž chcete nastěhovat do moderního bytového komplexu v řadě britských či amerických měst a provází vás domácí mazlíček, čeká vás překvapivá povinnost: Musíte odevzdat vzorek jeho DNA (zpravidla slin).
Profil zvířete se pak uloží do centrálního registru a váš pes má po legraci.
Respektive, jemu se nic nestane, ale vy si zkrátka musíte dát enormní pozor, aby po něm někde nezůstal nějaký nepořádek. Jakmile totiž přičinlivý soused najde psí hromádku a rozhodne se vás, lidově řečeno, naprášit (a on to někdo udělá, na to můžete vzít jed), odebere vzorek do zkumavky a pošle do laboratoře, kde vás ztotožní. A máte průšvih jako vrata.
Systém sice zní jako zápletka z Kriminálky Miami, ale v praxi funguje velmi účinně. Jak potvrzuje odborný portál Rental Housing Journal, správa nemovitostí běžně vkládá souhlas s tímto testováním přímo do nájemních smluv jako takzvané „pet addendum“ (dodatek o domácím mazlíčkovi).
Jak zmiňuje třeba Wall Street Journal či CBS News, majitelé bytů totiž mají plné právo si upravit pravidla nájmu. A pokud nájemník, jehož hříšný pes byl ztotožněn přes test DNA, odmítne zaplatit pokutu, která není úplně zanedbatelná (v přepočtu až zhruba 10 000 korun), jedná se o porušení nájemní smlouvy. V takovém případě může bez pardonu následovat i nedobrovolné vystěhování z bytu.
Když se na genetické čachry podíváme z Česka, zní to jak na hlavu postavené sci-fi. Psy totiž milujeme, a to tak že vážně hodně: V Evropě jsme na druhém místě (první jsou o chloupek Rumuni) v počtu psů na počet obyvatel a celkem u nás žije nejlepších přátel člověka víc než dva miliony.
Česká legislativa to reflektuje. Podle zákona totiž „má nájemce právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě“.
Jinak řečeno, pronajímatel si může tisíckrát psát do inzerátu, že zvířata nechce, nebo si to dopisovat do smlouvy, ale k ničemu mu to ve skutečnosti není, protože vám mazlíčka ze zákona zakázat prostě a dobře nemůže.
Zajímavostí ale je, že i u nás se kvůli neuklizeným exkrementům uvažovalo o zavedení DNA registru psů. Pražská radnice ale nakonec plán neuskutečnila z prostého důvodu: Náklady na zřízení a provoz laboratoří by byly astronomické. Evidence psů by navíc nebyla právně vymahatelná, protože u nás pro něco podobného chybí legislativní rámec.
Ale uvidíme. Co není, může být, a byť stěhovat někoho z bytu za psí hromádku by bylo přeci jen trochu moc, pejskaři neschopní uklidit po svých parťácích by občas potřebovali trochu přes prsty – a jak se chlubí firma PooPrints, která obstarává DNA testy exkrementů v USA, ukázalo se, že zavedení DNA registru snižuje množství neuklizených exkrementů v oblasti o víc než 95 %. Což nezní zle.