Neprodávejte zbraně Rijádu, vyzvali Němci další státy EU

Německá kancléřka Angela Merkelová přijede v pátek do Prahy, kde bude jednat s českým premiérem Andrejem Babišem. Uvedl to v Berlíně mluvčí spolkové vlády Steffen Seibert, o jehož vyjádření informuje mimo jiné server listu Die Welt. Důvodem cesty je připomínka 100 let od vyhlášení samostatnosti Československa

Zlínský kraj chce odstřelit medvěda, který se od září pohybuje v regionu a zabil již dvě desítky ovcí a další zvířata. Medvěd, na kterého byla minulý týden nastražena past, se chová nezvykle - není plachý a odvažuje se do blízkosti lidí. Kraj ani neví, kam by zvíře v případě odchytu umístil, řekl v pondělí novinářům hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Míra spolufinancování EU na evropských dotacích se v programovém období 2021 až 2027 u většiny projektů sníží ze současných 85 procent na 55 procent. Současné pravidlo N+3 se změní na N+2. To znamená, že dotace přidělené v daném roce musí stát vyčerpat nejpozději do dvou let, a ne do tří, jako nyní. Na semináři ministerstva pro místní rozvoj to v pondělí řekla náměstkyně ministryně Olga Nebeská.

Předseda sněmovny Radek Vondráček v pondělí uvedl, že bude rád za sněmovní debatu o své cestě do Ruska. Některé výtky, zejména ze strany Pirátů, kteří chtějí debatu o Vondráčkově cestě do Ruska zařadit na nejbližší schůzi, ho urážejí, řekl. Vondráček byl v Rusku v čele delegace zdravotnického výboru a jednal i s politiky, kteří jsou na sankčním seznamu EU a Spojených států.

Pozice českobudějovického primátora by měla zůstat hnutí ANO. Dohodli se na tom zástupci čtyř politických subjektů, které patrně vytvoří koalici. O spolupráci ve vedení Českých Budějovic jednají ANO, hnutí Občané pro Budějovice (HOPB), Společně pro Budějovice a Čisté Budějovice se STAN. Každý koaliční partner by měl získat i pozici náměstka primátora.

