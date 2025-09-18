Nepříliš šťastný ohoz: Hvězda Ulice předvedla bradavky před Evropskou komisí
18. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
V Bruselu měli zajímavé pokoukání, o tom žádná.
Když herečka Anna Kadeřávková, kterou znají především diváci populárního seriálu Ulice, dostala pozvánku do Bruselu jako host Evropské komise kvůli blíže nespecifikovanému projektu, byla to samozřejmě velká čest.
Odvděčila se po svém a nabídla nezvyklou podívanou: Na diplomatickou půdu Evropské komise vyrazila v růžové mikině a legínách. Což už, jasně, samo o sobě není úplně ohoz plný respektu k autoritě, jenže to není všechno.
Na první pohled bylo totiž znát, že Anča má z Bruselu... Velkou radost. A nebo byla prostě jenom zima. Tak či tak, bradavku pod mikinou opravdu nešlo přehlédnout.
Nad hereččinou volbou oblečení si na sociálních sítích samozřejmě hned odplivl celý dav kritiků. Anna si z nich nicméně nic nedělá.
Na žádný konkrétní komentář nereagovala, přidala ale video, kde dělá hvězdu před budovou EK: „Nech je, ať se smějí, a dělej si dál, co tě baví! Mně se tehdy smáli, že postuji na IG. Nevím, kde jsou teď oni, ale já jsem v Bruselu jako host Evropské komise na projektu EU,“ napsala.
Debatovaná fotka s bradavkou se objevila mezi jejími instagramovými příběhy, teď už ji proto na jejím profilu nenajdete.
Internet nicméně nezapomíná. Podívat se můžete třeba zde.
