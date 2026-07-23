Nepříjemný škůdce, který může pomáhat. Slimáci mají v zahradě překvapivou roli
23. 7. 2026 – 8:26 | Magazín | Žaneta Kaczko
Slimáci dokážou během jediné noci zničit mladé sazenice i salátové listy. Přesto nemusí na zahradě znamenat jen pohromu. Pokud je odchytíte živé a přemístíte do kompostu, jejich nenasytný apetit může začít pracovat ve váš prospěch.
Stačí několik vlhkých nocí a zahrádkář ráno pozná, kudy slimáci prošli. Okousané listy, poškozené sazenice a lesklé stopy na záhonech dokážou zkazit radost i z pečlivě opečovávané zeleniny. Slimáci jsou nenasytní a mladé křehké rostliny pro ně bývají snadnou kořistí. Jenže jejich chuť k jídlu se dá využít i jinak než jen k ničení záhonů.
Místo zabíjení je můžete přemístit do kompostu. Tam už nejsou takovým problémem jako mezi salátem nebo čerstvě vysazenými kedlubnami. V kompostu se živí organickými zbytky, pomáhají narušovat rostlinný materiál a přispívají k tomu, aby se odpad rychleji měnil v půdu použitelnou zpět na záhony.
Nastražte jim úkryt
Nejjednodušší způsob, jak slimáky odchytit, je připravit jim místo, kam se přes den rádi schovají. Na zem mezi záhony můžete položit staré prkno, kus rozbité terakotové nádoby, převrácenou slupku od melounu nebo vydlabanou polovinu grapefruitu. Slimáci vyhledávají vlhko a stín, takže se pod podobnými úkryty často shromáždí sami.
Ráno pak stačí úkryt zvednout a slimáky přenést do kompostu. Stejně může posloužit i večerní obchůzka s baterkou. Po setmění bývají aktivní a často je najdete přímo na rostlinách, které chcete ochránit. Ruční sběr sice není nejpohodlnější, ale u menších zahrad bývá velmi účinný.
V kompostu pracují jinak než na záhoně
V kompostu mají slimáci dostatek potravy. Lákají je zbytky zeleniny, listí, odkvetlé rostliny i další organický materiál. Poradí si také s měkčími uhlíkatými zbytky, například s papírem nebo kartonem, pokud jsou vlhké a natrhané na menší kusy. Jejich činnost nenahradí správné založení kompostu, ale může rozklad podpořit.
Do kompostu můžete dát i mrtvé slimáky, pokud jste na zahradě nepoužili chemické přípravky proti měkkýšům. Takové zbytky by do kompostu patřit neměly, protože by mohly ohrozit další organismy, které se na rozkladu podílejí.
Slimáci navíc nejsou v kompostu sami. Žijí tam drobní bezobratlí, roztoči, chvostoskoci, brouci a další organismy, které společně pomáhají rozkládat rostlinné zbytky. Zahradník tak využije přirozený proces, který v dobře vedeném kompostu probíhá neustále.
Pozor na příliš mokrý kompost
Ani tato metoda ale neznamená, že je možné slimáky do kompostu házet bez kontroly. Pokud je hromada příliš mokrá, může se pro ně stát ideálním místem k množení. Kompost by proto neměl připomínat rozmáčenou kaši. Když je v něm příliš vlhko, přidejte suchý materiál, například natrhaný karton, suché listí, slámu nebo papír.
Pomůže také občasné promíchání kompostu. Materiál se provzdušní, rozklad bude probíhat rovnoměrněji a slimáci nebudou mít tolik klidných vlhkých míst, kde by se mohli přemnožit.
Záhony chraňte i po odchytu
Odchyt slimáků má smysl hlavně tehdy, když zároveň upravíte okolí záhonů. Mladé rostliny jsou pro ně největším lákadlem, proto se vyplatí nenechávat kolem nich zbytky listů, husté plevele ani vlhké úkryty. Okraje záhonů můžete doplnit štěrkem, drceným kamenem nebo jiným hrubším materiálem, přes který se slimákům neleze tak snadno.
Nejde o jednorázové vítězství, spíš o pravidelnou kontrolu. Slimáci na zahradě budou vždycky, zvlášť po dešti a v místech, kde mají dost úkrytů. Když je ale místo chemie začnete sbírat a přenášet do kompostu, můžete alespoň část jejich žravosti obrátit ve svůj prospěch.