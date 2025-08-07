Dnes je čtvrtek 7. srpna 2025., Svátek má Lada
7. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Nepřijde. Slavný moderátor o pohřbu Krampola: "Prasárna, hyenismus, Jirka si to nezaslouží"
zdroj: Profimedia.cz
Oblíbený moderátor nemůže přijít. A i kdyby mohl, stejně by nepřišel.

Moderátor a herec Petr Vojnar znal Jiřího Krampola docela dobře: Tři roky spolu moderovali oblíbený zábavný pořad Nikdo není dokonalý. 

„Jirka byl skvělý v tom, že měl všechno na párku. On si z ničeho nedělal hlavu, vždy říkal: ‘Jo, nějak to dopadne.’ A když mu něco nešlo, tak to přehodil na mě. Mně se s ním pracovalo krásně,“ zavzpomínal moderátor, který dorazil na vzpomínkové posezení do hercovy oblíbené vinárny Wine Not?, pro eXtra.cz.

Muži se ale nepotkávali jen v práci: „My jsme se potkávali ještě v jeho pětasedmdesáti ve fitku… on v tom věku byl ve stejný formě jako já. Tahali jsme stejný váhy a s Jirkou se cvičilo krásně,“ přiznal Vojnar.

Na pohřeb nicméně nedorazí: „Ne, určitě tam nebudu. Za prvý tady nejsem. Jsem s dětmi na prázdninách. Ale i kdybych tady byl, tak já nemám rád pohřby. A ještě tuplem teď, potom co se kolem toho Jirkova odchodu a vůbec jeho pohřbu děje, to je za mě tak nechutný, že nechci být… I kdybych tisíckrát chtěl, tak tohle by mě určitě odradilo.“

Moderátorovi především vadí jedinci, kteří se na smrti známé osobnosti chtějí sami zviditelnit: „Tam to zase bude plejáda lidí, který prošli okolo, a budou vzpomínat na Jirku a budou si hrát na to, jaký byli přátelé. To není nic pro mě,“ předpovídá Vojnar.

Parazitování prý ostatně probíhalo už za hercova života: „Jirka byl taková osobnost, na které se stoprocentně někdo zviditelňoval. Když ne desítky, tak určitě jednotky lidí, který i já znám, ale asi je nechci jmenovat,“ uvedl moderátor.

„Neznám Tomáše Zajíce, který pohřeb organizuje. Já jsem jenom viděl nějaké titulky a to mi úplně stačilo. Nechci toho být součástí,“ zakončil rozhodně.

„Je to prasárna, hyenismus. Nikdo si to nezaslouží a Jirka už vůbec ne,“ zmínil při stejné příležitosti také pro Super.cz.

