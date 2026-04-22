Nepochopíte, jak jste mohli prát bez ní. Action nabízí obrovsky šikovnou věcičku za 169 korun
22. 4. 2026 – 8:07 | Magazín | BS
Zkusíte jednou a budete jen kroutit hlavou, proč jste až doposud tak moc plýtvali místem.
Někdy jsou vylepšení komplikovaná, složitá, technicky náročná a člověka zanechají v němém úžasu, když do sebe nakonec všechno krásně zapadne. Ale ještě možná o kousek větší úžas vzbudí vylepšení, které je naprosto primitivní, vlastně úplně obyčejné a ve výsledku o to geniálnější.
Pokud ho doma ještě nemáte, jedno takové je právě k mání v Actionu: Skládací koš na prádlo za 169 korun.
Ne, nemusíte čekat žádné skryté pointy, mentální veletoče či důmyslná tajná využití. Prostě se jedná o koš na prádlo, kterému, když ho zrovna nepotřebujete, vmáčknete dno dovnitř, uděláte z něj placku a úplně bez problémů ho zasunete třeba za skříň.
Zní to jako maličkost, ale věřte, kdo až dosud používal velký neskladný koš na prádlo, který akorát zabírá místo, když zrovna neperete: Rozdíl je to opravdu obrovský a za ušetřené místo si poděkujete při každém praní.
Koš máme sami vyzkoušený, takže doporučení je tentokrát opravdu od srdce. Je bytelný, velmi praktický a vůbec se nemusíte bát jeho používání. Disponuje objemem 32 litrů, takže v něm v klidu odnesete celou pračku, a k mání jsou čtyři barevné varianty, abyste měli jistotu, že si nepokazíte estetický dojem.