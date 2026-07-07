Neodpustil. Zdeněk Troška: "Jiřina Jirásková byla zlá žena"
7. 7. 2026 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný režisér na svou dlouholetou kolegyni vůbec nevzpomíná v dobrém.
Když se řekne Jiřina Jirásková, automaticky se nám vybaví paní herečka, mistryně spousty ikonických rolí, distingovaná, rafinovaná, zkrátka dáma k pohledání.
Takový pohled na zesnulou hvězdu českého hereckého nebe vůbec nesdílí slavný režisér Zdeněk Troška. Který, vzhledem k tomu, že s Jiráskovou nějakých 40 let spolupracoval, pravděpodobně má celkem dost osobních zkušeností, o které se opřít.
„Říká se, že o mrtvých jen dobře, ale já vždycky stojím za pravdou. Paní Jirásková byla zlá žena. Za celý život jsem neměl ve filmu herečku s tak špatným charakterem jako ona. Bohužel,“ prohlásil před časem Troška zcela bez obalu v rozhovoru pro slovenský deník PLUS 7 dní.
Abychom pochopili hloubku tohoto sporu, musíme se vrátit na začátek osmdesátých let. Jiřina Jirásková tehdy nesměla kvůli komunistickému režimu natáčet a byla de facto na černé listině. Byl to právě Zdeněk Troška, kdo se rozhodl zariskovat a podat jí pomocnou ruku.
Aby ji mohl obsadit do prvního dílu Slunce, seno, jahody (1983), musel použít lest. Oficiálně si do role nechal schválit Laďku Kozderkovou, která ale po vzájemné dohodě na poslední chvíli „onemocnila“, a Troška jako bleskovou náhradu prosadil Jiráskovou s tím, že tehdy trávila léto v nedalekých Malenicích a byla hned po ruce.
Film se stal obrovským hitem a Jiráskovou vrátil na výsluní. Po sametové revoluci se však situace dramaticky změnila.
Jirásková se v roce 1990 stala ředitelkou prestižního Divadla na Vinohradech, začala se pohybovat v nejvyšších společenských kruzích a od lidových komedií se začala distancovat. Jako by zapomněla, čemu vděčí za kariéru.
Když měl Troška natáčet třetí díl Slunce, seno, erotika (1991), Jirásková v něm podle dostupných svědectví vůbec nechtěla hrát a o filmu se vyjadřovala jako o „fekální komedii“. Její přístup podle dobových zkazek rozzuřil i kolegyni Helenu Růžičkovou, která chování Jiráskové vnímala jako jednoznačný podraz na režiséra, jenž jí v nejtěžších dobách pomohl.
Jirásková si nakonec vymínila, že Troškovi dá pouhé tři natáčecí dny. Tvůrci tak museli na poslední chvíli upravovat scénář, řídící Hubičkové nasadit sádru, nechat ji doma v Hošticích a k moři do Itálie místo ní poslat její nově vymyšlenou sestru Jarušku v podání Jaroslavy Hanušové.
„Vyřešil jsem to tak, že Jaroslava Hanušová hrála sestru Hubičkové. Takže vše, co hraje ve Slunce, seno, erotika paní Hanušová, měla původně hrát paní Jirásková,“ vzpomínal Troška.
Vztahy po něčem podobném zůstaly na bodu mrazu, odkud už se vlastně nikdy nepohnuly. Těsně před smrtí se herečka pokusila o usmíření:
„Asi dva nebo tři týdny před smrtí mi Jiřina telefonovala a omluvila se. Prý se nemám zlobit. Doslova řekla, že ví, jak mi ublížila,“ uvedl Troška.
Vzhledem k tomu, že ji ale stále prohlašuje za zlou ženu s mizerným charakterem, lze důvodně přepokládat, že omluva nezabrala a Troška jen tak neodpouští.