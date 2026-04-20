20. 4. 2026 – 10:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Není to jen okrasný keřík s překrásnou vůní. Skrývají se za ním překvapivé účinky, o kterých se příliš nemluví
zdroj: Freepik
Většina lidí si šeřík spojuje jen s jarem a jeho omamnou vůní. Jenže tahle nenápadná rostlina má v lidovém léčitelství mnohem silnější roli. Tradičně se využívá i při bolestech kloubů a svalů  a právě teď je ideální čas to vyzkoušet.

Šeřík patří mezi rostliny, které máme spojené s dětstvím, zahradami a prvními teplými dny. Kvetoucí větve ve váze dokážou provonět celý byt, ale tím jeho příběh zdaleka nekončí. V lidovém léčitelství se šeřík po generace využíval i jinak – především při potížích pohybového aparátu. Dnes se na tyto účinky často zapomíná, přesto se k nim řada lidí znovu vrací. 

Proč se šeřík spojuje s úlevou od bolesti

Květy i listy šeříku obsahují látky, které byly v tradičním bylinkářství spojovány s protizánětlivými a prokrvujícími účinky. Právě ty mohou pomoci ulevit od pocitu ztuhlosti nebo nepohodlí v oblasti kloubů a svalů.

Je ale důležité dodat, že jde především o zkušenosti lidového léčitelství, nikoli o plnohodnotnou náhradu lékařské péče. Šeřík tak může sloužit spíše jako doplněk, ne jako řešení samotné příčiny potíží.

Domácí šeříkový olej podle tradice

Pokud chcete využít šeřík i jinak než jen ve váze, můžete si připravit jednoduchý olej na masáže.

Co budete potřebovat
  • sklenici čerstvých šeříkových květů (bez větviček)
  • kvalitní rostlinný olej (olivový nebo slunečnicový)
Postup

Květy vložte do čisté sklenice a zalijte olejem tak, aby byly zcela ponořené. Sklenici uzavřete a nechte ji zhruba 2–3 týdny na světlém místě. Občas ji protřepejte. Poté olej přeceďte a uchovávejte v tmavé lahvi.

Použití:Olej můžete jemně vmasírovat do namáhaných nebo ztuhlých míst, ideálně několikrát denně.

Šeřík i jako čaj? Ano, ale opatrně

Listy šeříku se v minulosti využívaly také k přípravě čaje, který měl podpořit trávení nebo celkové pročištění organismu. Vzhledem k jeho účinkům se ale doporučuje střídmost a případná konzultace s odborníkem.

Tip z bylinkářství

Některé tradiční recepty doporučují přidat do oleje i trochu křenu. Ten může podpořit prohřátí a zesílit pocit úlevy při masáži.

Šeřík není jen symbol jara a krásná dekorace. V tradičním využití skrývá mnohem víc  a právě jednoduché domácí recepty ukazují, že někdy máme účinné pomocníky doslova na dosah ruky. Stačí vědět, jak je využít.

Tagy:
čaj rostlina byliny okrasný keř protizánětlivý účinek
Zdroje:
researchgate.net, ScienceDirect, thepracticalherbalist.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

