Nenechte svůj mozek zestárnout! Jak ušetřit na kurzech psychologie pro laiky a přitom trénovat svou hlavu
19. 12. 2025 – 14:41 | Zprávy | Anna Pecena
Možná jste si všimli, že paměť už není, co bývala, nebo že se lépe cítíte, když rozumíte tomu, jak mysl funguje. Psychology není věda jen pro terapeuty a odborníky — existují kurzy a přednášky i pro veřejnost, a pokud víte, kde hledat, můžete je mít levněji, než čekáte. Dnes vám ukážeme, kde a jak ušetřit na psychologických kurzech, které pomáhají trénovat mozek a zvyšovat kvalitu života i ve zralém věku.
Kurzy psychologie otevřené všem — i seniorům
Psychologické kurzy pro širokou veřejnost nejsou v Česku žádná rarita. Například Škola psychologie nabízí vzdělávací programy pro laiky, které učí základy psychologických teorií a jejich použití v běžném životě. Tyto kurzy jsou koncipované tak, aby je pochopil každý, bez ohledu na to, jestli máte vysokoškolské vzdělání v oboru či ne.
Další příklad nabízí Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která pravidelně vypisuje kurzy celoživotního vzdělávání, mezi nimi i kurz „Psychologie pro každý den“. Ten je určený všem, kdo chtějí nahlédnout do psychologie a porozumět lépe mezilidskému chování či vlastní mysli. Není třeba být studentem – stačí se pouze přihlásit.
Tyto kurzy zpravidla běží formou semestrálních cyklů, často jednou týdně večer, a pokrývají základní témata jako vnímání, paměť, motivaci nebo zvládání stresu. To jsou přesně ty oblasti, které mohou pomoci vašemu mozku zůstat aktivní a svěží.
Jak slevit na kurzech psychologie
Nemusíte platit plnou cenu. Tady jsou konkrétní tipy, jak ušetřit:
-
Univerzity třetího věku a CŽV programy: Mnohé fakulty univerzit poskytují kurzy psychologie v rámci celoživotního vzdělávání. Tyto programy bývají často levnější než klasické vysokoškolské kurzy a jsou přístupné i širší veřejnosti včetně seniorů.
-
Přihlášení po startu kurzu: Některé školy, jako škola psychologie pro veřejnost, nabízejí kurzy ve více blocích. Pokud nestihnete start, můžete se většinou připojit později za sníženou cenu nebo v rámci „open enrolment“ varianty.
-
Online formát: Kurzy, které probíhají online, bývají mnohdy levnější než ty prezenční. Navíc šetříte čas a náklady na dopravu.
-
Workshopy a přednášky zdarma: Některá psychologická centra pořádají krátké semináře nebo veřejné přednášky zdarma nebo za symbolický poplatek. Ty jsou skvělým způsobem, jak si osahat témata bez vysokých vstupních nákladů.
Proč do toho jít
Investice do kurzů psychologie nemusí znamenat jen zábavu, ale i posílení mentální kondice. Psychologie učí lépe rozumět lidskému chování, zvládat stres, zlepšit komunikaci nebo lépe chápat své vzpomínky — všechny tyto dovednosti přispívají k lepší každodenní pohodě a udržení mozkových funkcí. A s trochou šikovnosti — třeba výběrem dotovaného kurzu nebo online verze — můžete ušetřit i stovky korun.
Takže příště, když vám někdo řekne, že učení po padesátce je zbytečné – ukažte mu svůj potvrzený kurz psychologie a svůj ostrý mozek!