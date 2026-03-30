Nenechte se zmást jejich vzhledem. Tihle psi vás překvapí tím, jak jsou chytří
30. 3. 2026 – 18:53 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Psi nejsou jen věrní společníci. Někteří z nich dokážou přemýšlet, učit se a reagovat tak rychle, že občas působí, jako by vám viděli do hlavy. Podle psychologa Stanley Coren existují tři typy psí inteligence, instinktivní, adaptivní a pracovní. Právě jejich kombinace rozhoduje o tom, jak „chytré“ konkrétní plemeno skutečně je.
Výsledek je překvapivý. Někteří psi zvládnou nové povely během pár opakování, jiní si poradí s problémem bez pomoci člověka. Tohle jsou plemena, která v tomhle směru dlouhodobě patří ke špičce. Psi mají mentální schopnosti srovnatelné s dítětem ve věku cca 2–2,5 roku
Border kolie: Psí génius, který potřebuje zaměstnat hlavu
Border kolie patří mezi absolutní jedničky. Učí se neuvěřitelně rychle a zvládá i složité úkoly, které jiné psy zaskočí. Slavná fenka Chaser si dokázala zapamatovat přes tisíc názvů hraček, což připomíná spíš schopnosti malého dítěte než psa. Zároveň ale potřebuje neustálou mentální stimulaci a pohyb. Pokud ji nemá, začne si hledat vlastní „práci“ a často se snaží organizovat i členy domácnosti.
Pudl: Elegantní vzhled, ale mimořádně rychlé myšlení
Pudl bývá často podceňovaný kvůli svému vzhledu, ale ve skutečnosti patří k nejchytřejším psům vůbec. Ať už jde o malou nebo velkou variantu, všechny spojuje rychlé chápání a chuť učit se. Milují výzvy a skvěle se uplatní nejen při výcviku, ale i v různých hrách nebo sportech. Snadno se přizpůsobí prostředí i lidem, se kterými žijí.
Německý ovčák: Inteligence, která pracuje naplno
Německý ovčák je důkazem, že inteligence může jít ruku v ruce s disciplínou. Právě proto patří mezi nejčastěji využívané služební psy. Rychle se učí, zvládá komplexní úkoly a má silný smysl pro loajalitu. Vyniká jako policejní, záchranářský i asistenční pes a při správném vedení dokáže pracovat s naprostou přesností.
Zlatý retrívr: Empatie a chytrost v dokonalé rovnováze
Zlatý retrívr kombinuje inteligenci s mimořádnou empatií. Dokáže velmi dobře vnímat lidské emoce a reagovat na ně, což z něj dělá ideálního psa pro rodiny i terapii. Kromě toho se rychle učí a má výborný čich. Jeho schopnosti se uplatňují při aportování i různých pracovních činnostech.
Doberman: Rychlé reakce a silná intuice
Dobrman je často vnímán jako hlídací pes, ale jeho schopnosti jsou mnohem širší. Má rychlé reakce, silnou intuici a dokáže samostatně vyhodnocovat situace. Při správné výchově je nejen ochranářský, ale i velmi citlivý a oddaný. Díky tomu se uplatňuje i v náročných rolích, kde je potřeba kombinace inteligence a spolehlivosti.
Inteligence u psů má mnoho podob
Chytrost u psů nemá jen jednu podobu. Někdo vyniká v poslušnosti, jiný v samostatném řešení problémů nebo v empatii. Společné mají jedno. Dokážou vás překvapit každý den a často ukazují, že jejich vnímání světa je mnohem hlubší, než si běžně připouštíme.