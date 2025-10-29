Nenechte se napálit. „Dědictví“ z ciziny vás může zničit

Jak to funguje
Podvodníci oslovují osoby – často starší, osaměle žijící – s tvrzením, že právě oni jsou jediní či vzdáleně příbuzní osoby, která zemřela a zanechala velký majetek. Možná dostanete dopis „od advokáta ze Španělska“, který vám nabídne spoluvlastnictví milionů. Nabídka vypadá lákavě, ale aby mohl být majetek vyplacen, musíte nejdříve zaplatit „poplatky“, „daně“ nebo „odškodné“. A pak se objeví další zpráva: „Je nutné ještě zaplatit, jinak peníze propadnou.“ Zjednodušeně – než něco dostanete, musíte nejdříve odevzdat peníze… které už nikdy neuvidíte.
Proč jsou právě senioři cílem
Starší lidé bývají zranitelnější: možná žijí sami, mají menší kontakt s okolím, často jsou více důvěřiví vůči autoritám. Podvodníci to vědí – a využívají to. Například dva roky stará studie ukázala, že vládní orgány přijaly tisíce stížností na dědické podvody, kde obětí byla právě starší osoba. K tomu přidejte, že osamělost pomáhá podvodníkovi proniknout – nabídka „velkého dědictví“ pak působí jako šance, kterou nechcete nechat ujít.
Jak se nenechat nachytat
-
Pokud vám někdo nabídne dědictví bez jasného vztahu – pozastavte se. Opravdové dědictví nepřichází přes náhodné dopisy od „advokátů v zahraničí“.
-
Nikdy neposílejte peníze dopředu za „vyřízení“ či „uvolnění“ majetku. Právě to je základní prvek podvodu známý jako „advance fee“ – zaplaťte dopředu a nic nedostanete.
-
Neposkytujte osobní údaje (bankovní číslo, rodné číslo, čísla účtů) lidem, které neznáte.
-
Pokud máte pochybnosti, kontaktujte nezávislého právníka nebo svoji banku. Rozhovor s někým, kdo není pod tlakem, pomůže.
-
Sdílejte výzvu s rodinou: často je důležité, aby blízký člověk věděl, když se objevuje podezřelá nabídka.
Závěr
Podvod s falešným dědictvím není jen „smutná historka“ – je to reálná riziková situace, která může způsobit, že osamělý senior přijde o úspory života. Nechcete být ten, kdo půjde za roky do banky a zjistí, že ta „milionová nabídka“ byla jen líbivým trikem. Věřte svým instinktům: když to zní příliš dobře, aby to byla pravda – taky to pravděpodobně pravda není.