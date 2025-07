Nenáviděná milenka, milovaná královna? Camilla a třicet let ženské bolesti i vnitřní síly

26. 7. 2025 – 15:16 | Magazín | Žanet Ka

Z nenáviděné milenky královnou. Camilla Parker Bowles prošla cestou, která by mohla být scénářem hollywoodského dramatu plného bolesti, odvržení i znovunalezené důstojnosti. Dnes sedí po boku krále a ukazuje, že někdy i ti nejméně milovaní mohou sehrát roli, která mění dějiny.

Když ji veřejnost poprvé poznala, stála ve stínu jiné ženy. Když si získávala zpět svou důstojnost, byla terčem výsměchu. A dnes? Dnes je královnou, nejen podle titulu, ale i v očích těch, kteří zažili ticho po násilí, křehkost kostí i nepochopení světa. Královna Camilla letos slaví 78. narozeniny a spolu s nimi i víc než tři dekády práce pro ženy, jejichž příběhy zůstávají příliš často nevyslovené.

Kdysi ji jedna z novinářek označila za „zarytou feministku“. Na první pohled to překvapí- žena bez tradiční kariéry, milovnice koní a tichého aristokratického života. Ale feministka, to není nálepka. Je to čin. A Camilla mluvila činy dlouho předtím, než začala veřejně mluvit nahlas.

Tichá síla v boji proti násilí

Už od roku 2009 navštěvovala krizová centra pro oběti znásilnění. Poslouchala jejich příběhy. Bez kamer. Bez pozlátka. A právě tehdy se rozhodla, že jejich hlas nebude dál jen šepotem.

V roce 2011 otevřela centrum Oakwood Place v nemocnici Brentwood a brzy na to začala vytvářet luxusní toaletní tašky pro ženy, které opustily místo činu s tím jediným, co měly na sobě. Její zaměstnanci z Clarence House naplnili stovky těchto balíčků, které se postupně staly symbolem důstojnosti. Do roku 2024 jich Camilla rozeslala více než 50 000.

Stála i za historickou recepcí v Clarence House, kde se vůbec poprvé ve Velké Británii sešly klíčové organizace k tématu znásilnění. Propojila svět aktivismu s královským světem. Ne z povinnosti, ale z přesvědčení.

„Domácí násilí není jen o modřinách,“ řekla v dokumentu ITV. „Je to něco, co se plíží. A končí to příliš často smrtí.“ Její slova nemíří do prázdna. Míří k zákonodárcům, kteří mohou přepsat budoucnost obětí.

Hlas pro Holly

Camilla nedávno podpořila rodiče Holly Newtonové, patnáctileté dívky ubodané bývalým přítelem. Pozvala je do Clarence House. Mluvila s nimi jako matka, ne jako královna. „Byla skromná, přítomná, dojatá. A slíbila, že pomůže,“ řekla matka Holly. Její podpora jim prý dala naději, že jejich kampaň „byla slyšena na tom nejvyšším místě v zemi“.

A právě to Camilla umí: propojit lidský příběh s institucí, která má moc měnit zákony.

Křehkost, která bolí

Vedle boje proti násilí se Camilla věnuje i jinému tichému nepříteli- osteoporóze. V roce 1994 přišla o matku, která umírala na tuto nemoc ve věku 72 let. Osm let předtím jí zemřela i babička. Ta bolest ji proměnila.

„Vidět, jak člověk, kterého milujete, pomalu a bolestivě umírá, aniž by věděl, co ho zabíjí… To vás změní,“ řekla.

Od té doby bojuje za osvětu. Napsala příručku o výživě, založila vzdělávací kampaně a stala se prezidentkou Královské společnosti pro osteoporózu. Za svou práci získala čestný doktorát i ocenění lékařských odborníků.

Královna, která zvedá ženy

Ne náhodou byla Camilla nazvána „lidskou Wonderbra“- zvedá a podporuje. Je prezidentkou festivalu Women of the World, který oslavuje úspěchy žen a hledá odpovědi na to, proč svět ženy stále přehlíží. Oslavuje sílu přátelství, komunit, ženského humoru i sebeironie. Obklopuje se silnými ženami. A nejen to, dává jim prostor, aby mohly být slyšeny.

Autorka Kathy Lette o ní řekla: „Možná si sama feministkou neříká. Ale feministka rozhodně je. Ve svém stylu, beze slov. V tom, koho podporuje, za co bojuje, co odmítá mlčky sledovat.“

Třicet let pro ženy

Dnes se Camilla může ohlédnout zpět. Na stovky výjezdů, tisíce rozhovorů a desítky kampaní. Může myslet na svou matku a babičku a říct jim, že jejich bolest nebyla marná. Že z ní vzešla síla.

Camilla není hlasitá, ale slyšet je. A díky ní jsou slyšet i ženy, jejichž příběhy by jinak zůstaly zamčené za dveřmi.