Nemůžete se vyplakat? Psychologové vysvětlují, proč slzy nepřichází ani ve chvílích největší bolesti
15. 6. 2026 – 18:32 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Někteří lidé pláčou při prvních tónech smutné písně. Jiní dokážou zadržet slzy i ve chvíli, kdy jim umírá blízký člověk, rozpadá se vztah nebo se jim hroutí svět pod rukama. Ne proto, že by necítili bolest. Právě naopak. Někdy je jí tolik, že se k ní člověk vůbec nedokáže dostat.
Mnoho lidí zná zvláštní pocit vnitřního tlaku. Hrdlo je sevřené, na hrudi leží těžký kámen a někde hluboko uvnitř je schovaná obrovská vlna emocí. Jenže slzy nepřicházejí. Jako by mezi člověkem a jeho vlastními pocity stála neviditelná zeď.
Na první pohled se může zdát, že jde jen o drobnost. Ve skutečnosti však neschopnost plakat často vypovídá o mnohem hlubším příběhu.
Naučili jsme se být silní za každou cenu
Od dětství dostáváme jasné signály o tom, jak by měly emoce vypadat. Děti slyší, aby nevyváděly, nebrečely nebo se uklidnily. Chlapci bývají vedeni k odolnosti, dívky zase k tomu, aby nebyly přecitlivělé. Postupně se učíme, že některé emoce jsou přijatelné a jiné méně.
Jenže lidská psychika nefunguje jako zásuvka, kterou lze vypnout. Potlačené emoce nezmizí. Zůstávají uvnitř a hledají jinou cestu ven.
Někdy se promění v úzkost. Jindy v chronickou únavu, podrážděnost nebo pocit, že člověk jede životem na autopilota. Může se objevit i zvláštní vnitřní prázdnota. Nejde o to, že by člověk nic necítil. Spíše už dlouho necítí naplno.
Tělo si pamatuje všechno
Psychologové často upozorňují, že emoce nejsou jen záležitostí mysli. Každý silný pocit se zapisuje také do těla.
Dlouhodobý stres se může projevit napětím v ramenou, bolestmi zad, zaťatou čelistí nebo problémy se spánkem. Někdo má neustále sevřený žaludek, jiný trpí migrénami nebo pocitem, že se nemůže pořádně nadechnout.
Tělo přitom často vysílá signály dávno předtím, než si člověk připustí, že něco není v pořádku.
Právě proto bývá pláč tak důležitý. Nejen jako emocionální ventil, ale také jako fyzická úleva. Po vydatném pláči mnoho lidí popisuje pocit lehkosti, uvolnění a klidu. Ne proto, že by problém zmizel, ale protože tělo přestalo držet obranné pozice.
Když nejsou slzy, neznamená to, že necítíte
Společnost si často spojuje pláč s citlivostí. Ve skutečnosti však lidé, kteří nepláčou, nebývají méně emocionální. Často naopak prožívají velmi intenzivní vnitřní svět.
Rozdíl je v tom, že si během života vytvořili silný obranný mechanismus. Psychika někdy vyhodnotí, že je bezpečnější necítit naplno než riskovat další bolest.
Problém nastává ve chvíli, kdy ochranný štít zůstane aktivní příliš dlouho. Člověk se pak neuzavírá pouze před smutkem, ale i před radostí, nadšením, láskou nebo spontánností.
Emoce totiž nelze vypnout selektivně.
Cesta zpět vede přes přijetí
Možná největším paradoxem je, že plakat se nedá naučit silou vůle. Čím více se člověk snaží slzy vyvolat, tím více se mohou vzdalovat.
Mnohem důležitější bývá vytvořit prostor, kde není nutné nic dokazovat. Dovolit si být unavený. Přiznat si zklamání. Přestat před sebou hrát roli člověka, který všechno zvládá.
Někdy pomůže rozhovor s blízkým člověkem. Jindy samota, hudba nebo obyčejná procházka. A někdy je potřeba odborná pomoc, protože za zdánlivě jednoduchou větou „nemůžu plakat“ se skrývají roky potlačených emocí.
Neschopnost plakat není známkou slabosti ani selhání. Často je to jen důkaz, že člověk byl příliš dlouho silný.
A v tom je celý schovaný problém. Někdy totiž nepotřebujeme být silnější. Potřebujeme si konečně dovolit cítit.