Nemocnice na kraji města. Pod srpem, kladivem a v čínské režii

KOMENTÁŘ GALERIE - Komentáře autor: Pavel Jégl

Epidemie koronaviru z Wu-chanu upozorňuje na pravou tvář čínského režimu, na nekontrolovanou moc jedné strany, kontrolovaná média a tajnůstkářství.

Poručíme větru, dešti! hlásali komunisté v Sovětském svazu. Neporučili.

Teď čínští komunisté vyhlašují boj s koronavirem. Dá se věřit tomu, že v něm zvítězí? Zatím v něm čínští zdravotníci i čínská státostrana prohrávají.

Čínští tajnůstkáři

Nový koronavirus se dominovým efektem šíří z čínského města Wu-chan do světa. Byl už zaznamenán na všech obydlených kontinentech – po Asii v Americe, Evropě, Africe i v Austrálii.

Nejhorší je pochopitelně situace v Číně. V miliardové zemi se epidemie zjevně vymkla kontrole.

Nákaza mimo jiné upozorňuje na absurdní rysy tamního režimu.

Čínské vedení s koronavirem naložilo tak, jako se vším, co na pokrokovou zemi vrhá špatné světlo – tajilo ho v zájmu stabilizace společnosti, o které se nechával v Říši středu rád poučovat Miloš Zeman.

O prvních případech nakažených neznámou infekční nemocí v jedenáctimilionovém Wu-chanu informovala svobodná hongkongská média na počátku prosince. Je tedy zjevné, že o koronaviru čínské zdravotní, ale i stranické instituce musely vědět od listopadu, ne-li dřív.

Až koncem prosince však hlásná trouba režimu, agentura Nová Čína, vydala zprávu o dosud neznámém koronaviru označeném 2019-nCoV. A teprve v polovině ledna začalo čínské vedení podnikat razantní kroky proti šíření nákazy – uzavírat tržiště s divokými zvířaty, odkud se nemoc patrně rozšířila, a omezovat dopravu.

To už bylo příliš pozdě na to, aby epidemii zarazila.

Pod srpem a kladivem

Od té doby se leccos změnilo. Z koronaviru se stalo hlavní téma i v čínských, státostranou kontrolovaných médiích.

Co se však nemění, je to, že největší prostor v nich dostává komunistické politbyro, ne lékaři.

Zdravotníci jsou zobrazování především jako ti, kteří se uvědoměle řídí pokyny strany. Třeba ve zprávě agentury Nová Čína (tady – viz hlavní foto), která informuje, že jejich stranická organizace ve Wu-chanu přísahá pod vlajkou komunistické strany, že v boji s koronavirem úkoly strany splní.

Lze doufat, že tyto úkoly lékaři nebudou plnit se srpem a kladivem.

Českoslovenští komunisté to každopádně na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století měli snazší. Když se přemnožily mandelinky a sežraly podstatnou část úrody brambor, rozšířili informaci, že tyto americké brouky svrhlo na naše pole americké letectvo.

Číňané však za původce současné pohromy nemohou označit zahraničního nepřítele – třeba Trumpovu Ameriku. Virologové dokážou původce nákazy vystopovat. A v éře sociálních internetu a sociálních médií je těžké něco utajit.

Strach v politbyru

Současnou situaci čínského vedení vystihl Nicholas Thomas, profesor medicíny z Hongkongské univerzity v rozhovoru pro deník The Guardian:

"Čínská komunistická strana je vystrašena. Dobře ví, o co se teď hraje. Musí si udržet důvěru veřejnosti ve své schopnosti a ve státní zdravotní systém, jinak může čelit revoltě. A to je to poslední, co by si mohla přát."

A nakonec si neodpustím dodat poznámku: Když se našinec podívá na titulní foto, musí si oddechnout, že tuhle rudou éru máme za sebou. Na druhou stranu si může povzdechnout, že jsme jí vůbec museli projít.