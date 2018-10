Nemocnice Na Bulovce přiklepla bez výběrového řízení zakázky za více jak 800 milionů korun

Pozice českobudějovického primátora by měla zůstat hnutí ANO. Dohodli se na tom zástupci čtyř politických subjektů, které patrně vytvoří koalici. O spolupráci ve vedení Českých Budějovic jednají ANO, hnutí Občané pro Budějovice (HOPB), Společně pro Budějovice a Čisté Budějovice se STAN. Každý koaliční partner by měl získat i pozici náměstka primátora.

10:47