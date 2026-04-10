Nemoc nezačíná v těle: Sigmund Freud odhalil, co se děje dřív, než onemocníte
10. 4. 2026 – 12:44 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Možná to znáte. Bolí vás záda, žaludek se ozývá bez zjevné příčiny, hlava třeští, ale vyšetření nic neukáže. Lékaři krčí rameny, výsledky jsou v normě, a přesto víte, že něco není v pořádku.
Právě tady se otevírá téma, o kterém se mluví čím dál častěji. Ne všechno, co bolí, má čistě fyzickou příčinu. Psychiatrie i psychologie dnes čím dál víc potvrzují, že tělo a mysl nejsou oddělené světy. Naopak. Jsou propojené mnohem víc, než jsme si dlouho připouštěli.
Kořen potíží: když se psychika ozve přes tělo
Už Sigmund Freud upozorňoval, že potlačené emoce si hledají jinou cestu ven. Pokud je nevyslovíme, neprožijeme nebo nepochopíme, často se „přeloží“ do řeči těla.
Moderní psychosomatika tento princip rozvíjí dál. Chronický stres, dlouhodobé napětí nebo neřešené konflikty mohou vést k reálným fyzickým potížím:
- bolesti zad a svalů
- zažívací problémy
- poruchy spánku
- oslabená imunita
Tělo jednoduše reaguje na to, co se děje uvnitř nás.
Léky řeší důsledky, ne vždy příčinu
Současná medicína je nepostradatelná. Umí zachraňovat životy, tlumit bolest a řešit akutní stavy. Zároveň ale čím dál častěji zaznívá, že samotná medikace nestačí. Psychiatři i lékaři dnes upozorňují, že pokud se neřeší dlouhodobý stres nebo psychická zátěž, potíže se mohou vracet. Jen v jiné podobě.
Jednoduše řečeno: tableta může zmírnit příznak, ale nezmění životní situaci, která ho spustila.
Věda mluví jasně: stres mění tělo
Výzkumy z posledních let ukazují, že dlouhodobý stres má přímý biologický dopad.
Například studie publikované v Proceedings of the National Academy of Sciences popisují, jak chronický stres narušuje reakci organismu na hormon kortizol.
Výsledek? Tělo hůř zvládá záněty a ztrácí schopnost efektivně se bránit nemocem. To, co začíná v hlavě, tak může postupně ovlivnit celý organismus.
Co se děje, když emoce dlouhodobě potlačujeme
Zadržovaný hněv, smutek nebo frustrace nezmizí.
Ukládají se. A postupně se mohou projevit:
- tlakem na hrudi
- napětím v břiše
- únavou bez jasné příčiny
- úzkostí nebo podrážděností
Tělo v takových chvílích funguje jako varovný systém. Snaží se upozornit, že něco není v rovnováze.
Nepříjemná pravda: někdy je potřeba změnit víc než jen léčbu
Mnoho lidí hledá rychlé řešení. Tabletu na spaní, lék na bolest, něco „na nervy“. Jenže pokud zůstává stejný tlak v práci, nefunkční vztah nebo dlouhodobá nespokojenost, tělo se bude ozývat dál. Psychiatrie dnes čím dál častěji zdůrazňuje jednoduchý, ale náročný princip: uzdravení často začíná změnou životních vzorců.
To může znamenat:
- naučit se říkat ne
- opustit toxické prostředí
- přestat ignorovat vlastní potřeby
- začít pracovat s emocemi
Tělo si pamatuje víc, než si myslíme
Lidský organismus není jen stroj. Je to citlivý systém, který reaguje na každodenní prožívání. Každý nevyřčený problém, každá potlačená emoce a každé dlouhodobé napětí se někde ukládá.
A dřív nebo později se může projevit.