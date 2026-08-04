Nemoc, která se může projevit až po dvou týdnech. V USA už zabila dva lidi, přibývají tisíce případů
4. 8. 2026 – 6:20 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Spojené státy zaznamenaly první dvě úmrtí spojená s cyklosporózou, střevním onemocněním způsobeným parazitem. Oba lidé zemřeli ve státě Michigan, který je nynější nákazou zasažen nejvíce. Americké úřady prověřují souvislost s ledovým salátem podávaným v restauracích Taco Bell, hledají ale i další možné zdroje.
Americké zdravotnické úřady hlásí první dvě úmrtí na cyklosporózu. Obě oběti zemřely v Michiganu, kde se od začátku nynější vlny nákazy potvrdilo přes 11 tisíc případů. Celkem bylo ve Spojených státech diagnostikováno nebo laboratorně potvrzeno více než 18 500 případů tohoto střevního onemocnění.
Cyklosporózu způsobuje parazit Cyclospora cayetanensis. Nemoc se obvykle projevuje vodnatým průjmem, křečemi v břiše, nadýmáním a únavou. Příznaky se navíc nemusí objevit hned. Podle dostupných informací mohou nastoupit až dva týdny po kontaktu s patogenem, což komplikuje dohledávání konkrétního zdroje nákazy.
Většina případů má mírnější průběh, nemoc ale může být nebezpečná pro lidi s oslabeným zdravím nebo pro pacienty, u nichž se rozvine těžká dehydratace. Právě vážné zdravotní potíže patrně spojené se střevním onemocněním a dehydratací uvedly michiganské zdravotní úřady u dvou lidí, kteří zemřeli.
Michigan je nyní nejzasaženějším státem. Od pátku tam přibylo dalších 461 případů a celkový počet nakažených dosáhl 11 234. Hospitalizaci zatím vyžadovalo 193 pacientů.
Americké úřady v několika státech spojují část případů s ledovým salátem servírovaným v řetězci rychlého občerstvení Taco Bell. Ten kvůli podezření v některých regionech Spojených států stáhl salát z nabídky. Vzhledem k rozsahu nákazy ale odborníci nepředpokládají, že by šlo nutně o jediný zdroj, a pokračují v šetření dalších možných cest šíření.
Cyklosporóza se nejčastěji šíří prostřednictvím potravin nebo vody kontaminovaných parazitem. Nakažení lidé se mohou s průjmem a dalšími zažívacími potížemi potýkat několik týdnů. Léčba obvykle spočívá v podávání antibiotik po dobu sedmi až deseti dnů a v doplňování tekutin, aby se předešlo dehydrataci.
Současná vlna nákazy tak ve Spojených státech vyvolává pozornost nejen kvůli vysokému počtu případů, ale také kvůli prvním úmrtím. Zdravotnické úřady nyní sledují, zda se podaří potvrdit společný zdroj infekce, nebo zda se za rychlým šířením nemoci skrývá více kontaminovaných potravinových řetězců.