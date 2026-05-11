Německý ministr a bavorský premiér si dle Macinky sudetský sjezd v Brně neužijí
11. 5. 2026 – 11:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a bavorský premiér Markus Söder, kteří se chystají příští týden na sjezd sudetských Němců do Brna, si podle českého ministra zahraničí Petra Macinky akci neužijí.
Šéf české diplomacie to řekl ve dnes zveřejněném rozhovoru s německým deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Zopakoval v něm kritiku na adresu předáka sudetských Němců Bernda Posselta i iniciativy Meeting Brno, která sudetské Němce do moravské metropole pozvala. Reakce německého ministra vnitra a bavorského premiéra ČTK zjišťuje.
"Nemyslím si, že si premiér Söder a ministr Dobrindt tento den v Brně užijí," řekl Macinka v rozhovoru, který poskytl přednímu německému deníku v pátek při návštěvě Berlína. Důvod, proč by si neměli vrcholní němečtí politici sjezd užít, ale nevysvětlil. Řekl jen, že kritika sjezdu není namířena proti Německu, s nímž má podle něj Česko "excelentní vztahy".
Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, jimž Macinka předsedá, navrhla Poslanecké sněmovně usnesení, ve kterém chce, aby s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Dolní komora českého parlamentu by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. O usnesení se bude po přerušení znovu jednat ve čtvrtek. Organizátoři už uvedli, že se sjezd uskuteční, ať budou poslanci hlasovat jakkoli.
Macinka už v pátek při návštěvě Berlína kritizoval předáka sudetských Němců Posselta a iniciativu Meeting Brno. Kritiku zopakoval i v rozhovoru s FAZ, který dnes prestižní deník zveřejnil na titulní a druhé straně. "Bernd Posselt podcenil, co za důsledky bude tato akce v Brně mít," uvedl. Podlehl podle něj vlastnímu zbožnému přání a navíc se spojil s neziskovou organizací, "která u nás nepožívá velkého respektu". V Berlíně označil Macinka iniciativu Meeting Brno za "politickou neziskovku". Spolek Meeting Brno podporuje kulturní činnost v moravské metropoli. Iniciativa organizuje na jižní Moravě řadu let festival a také takzvaný Pochod smíření, který připomíná poválečný odsun německých obyvatel Brna.
Lidé, kteří se proti Sudetoněmeckému sjezdu v Brně v Česku staví, podle Macinky "nejsou žádní radikálové". V české společnosti jsou podle něj nyní dva proudy: jeden, kterému je sjezd lhostejný, a druhý, kterému vadí. V tom druhém jsou podle ministra především starší lidé. "Bylo by pěkné, kdybychom mohli slavit smíření," řekl vicepremiér české vlády. "Nebude to tak a je mi to líto," dodal.
Postoj českých vládních stran ke sjezdu kritizovali už minulý týden mimo jiné zástupci bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU), jejímiž členy jsou zemský premiér Söder i spolkový ministr Dobrindt, či bavorské odnože strany Alternativa pro Německo (AfD), kterou loni v květnu označila německá tajná služba za prokazatelně pravicově extremistickou.