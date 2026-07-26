Německý kancléř Merz označil útok na akci komunity LGBT+ v Berlíně za odporný
26. 7. 2026 – 11:50 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Za odporný čin označil dnes německý kancléř Friedrich Merz sobotní útok při demonstraci za práva komunity LGBT+ v Berlíně. Jde podle něj o útok na celou společnost, která je otevřená a miluje svobodu.
V sobotu večer najel řidič dodávky do lidí v parku Tiergarten v centru německé metropole, jednu ženu zabil, dalších 16 lidí zranil. Policie incident vyšetřuje jako úmyslný útok a pátrá po 21letém muži z islamistické scény.
"Čin v Berlíně je odporný. Statisíce lidí z celého světa pokojně slavili na Christopher Street Day. Chtěli, abychom se k sobě chovali dobře a tolerantně," napsal Merz na síti X. Berlínská akce za práva komunity LGBT+ spojená s pochodem hrdosti se tradičně nazývá Christopher Street Day (CSD). "Je to útok na naši společnost," dodal kancléř.
Německo je podle předsedy vlády otevřenou společností, která miluje svobodu, a tento postoj si zachová a bude jej také bránit. "Čin vyšetříme a potrestáme se vší přísností," dodal Merz. Lidem, které útok přímo postihl, a jejich blízkým vyjádřil solidaritu.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt už v noci na dnešek nabídl berlínské policii pomoc ústředních německých orgánů. Čin označil za zbabělý a odporný. "Uděláme vše, abychom tento strašlivý čin a jeho pozadí rychle vyšetřili," dodal Dobrindt.
Německá policie při pátrání po pachateli či pachatelích útoku na akci za práva komunity LGBT+ v Berlíně požádala o spolupráci i policisty ze všech okolních zemí, včetně České republiky. Informoval o tom dnes bulvární list Bild. Česká policie na síti X uvedla, že nemá poznatky o tom, že by se podezřelý nacházel v Česku. S německými kolegy je v kontaktu. České ministerstvo zahraničí ČTK sdělilo, že nemá žádné informace, že by se útok v Berlíně nějak dotkl českých občanů.
V sobotu krátce před 22:00 najela dodávka do lidí v centrálním berlínském parku Tiergarten. V té době se v centru německé metropole stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+, která nese název Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti se zúčastnily stovky tisíc lidí. Účastníkům závěrečné manifestace a oslav v centru města policie po útoku nařídila, aby se evakuovali.
Policie ráno vyhlásila veřejné pátrání po 21letém Abdulovi B., kterého spojuje s islamistickou scénou. Stále prověřuje i to, že nebyl jediným člověkem ve voze. Podle německých médií je možné, že dodávku řídil někdo jiný. Policie prověřuje informace, že řidič po nárazu dodávky do stromu v park vystoupil a bodal do lidí.
Jak se dopoledne přesvědčil zpravodaj ČTK, místo činu je nadále uzavřené policejními páskami a ohledávají ho kriminalisté. Park Tiergarten, kde řidič s dodávkou vjel do lidí, prohledávají policisté také s termokamerami. Po pachateli či pachatelích pátrají od noci tisíce policistů. Do pátrání se zapojila také spolková policie, která má na starosti ochranu německých hranic.
"S německými kolegy jsme v kontaktu, informace si standardně předáváme v rámci mezinárodní policejní spolupráce," uvedlo české policejní prezidium. Poznatky vyhodnocuje Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). "Nicméně nemáme poznatky o tom, že by se podezřelý měl aktuálně nacházet na našem území," doplnili čeští policisté.
Podle mluvčího berlínských hasičů Dominika Pretze utrpělo zranění při útoku 17 lidí, jedna žena jim podlehla. Z 16 zbývajících jsou tři v ohrožení života, zranění osmi lidí jsou těžká a pěti lehká. České ministerstvo zahraničí na dotaz ČTK uvedlo, že velvyslanectví v Berlíně je v kontaktu s místní policií. "Pro tuto chvíli nemáme žádné informace o tom, že by se situace nějak dotkla českých občanů," uvedl zástupce ředitele odboru komunikace ministerstva zahraničí Filip Hašek.