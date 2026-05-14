Německý dětský lékař čelí obžalobě ze 130 případů sexuálních trestných činů
14. 5. 2026 – 8:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Německý dětský lékař čelí obžalobě ze 130 případů sexuálních trestných činů, <a href="https://staatsanwaltschaften.
brandenburg.de/sta/de/presse/pressemitteilungen/~13-05-2026-anklageerhebung-gegen-kinderarzt">informovalo dnes státní zastupitelství v Postupimi. Řady z nich se podle prokuratury dopustil na dětech a ve službě.
Lékař, který působil na klinikách v Braniborsku, je obžalován mimo jiné z těžkého sexuálního zneužívání dětí či znásilnění. Trestných činů se podle státního zastupitelství dopouštěl od prosince 2013 do listopadu 2025 především na klinikách ve městech Rathenow a Nauen.
O koho jde, prokuratura neupřesnila, server listu Bild ale napsal, že muži je 46 let. Doktor, který je od loňského listopadu ve vazbě, byl obžalován před týdnem a státní zastupitelství o tom informovalo dnes. O zahájení hlavního líčení rozhodne soud v Postupimi.
O části případu němečtí vyšetřovatelé informovali v lednu, jeho plný rozsah ale nebyl až dodneška znám. V lednu se ukázalo, že muž během služby v nemocnici v Rathenow západně od Berlína podle policistů sexuálně zneužil dítě. Trestní oznámení na lékaře podala matka dítěte.
Provozovatel klinik Havelland Kliniken po prvotních informacích uvedl, že obvinění otřásla důvěrou pacientů a pacientek a jejich rodin. Oznámil také, že prověří kontrolní mechanismy. Při vyšetřování dětí je na klinikách společnosti pravidlem, že mají být přítomny dvě dospělé osoby. Tento princip byl v případě obžalovaného doktora opakovaně porušen.