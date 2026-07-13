Německo přijalo do péče dalšího Američana nakaženého ebolou
13. 7. 2026 – 12:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. V noci na dnešek o tom podle agentury DPA informovalo německé ministerstvo zdravotnictví.
Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu, další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován v Česku.
Nakažený americký zdravotník přiletěl v noci na dnešek na mezinárodní letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, následně jej izolační sanitka převezla do místní univerzitní nemocnice. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) předtím uvedlo, že se nákaza ebolou potvrdila u dalšího amerického občana, který v Kongu pracoval pro humanitární organizaci. Testy byly pozitivní na variantu viru Bundibugyo, která se nyní v zemi šíří.
Frankfurtská nemocnice dnes dopoledne uvedla, že pacient "vykazuje příznaky odpovídající nemoci". Jeho transport z Konga byl podle Tima Wolfa ze zvláštní izolační jednotky pro nakažlivé choroby bezproblémový. "Stav osoby je v této chvíli stabilní," dodal.
Konžské úřady v neděli uvedly, že počet potvrzených případů eboly v zemi vzrostl na 1873, přičemž 672 lidí na onemocnění zemřelo. Epidemie vyhlášená v polovině května je podle afrických zdravotnických úřadů nejrychleji se šířícím ohniskem této nemoci v historii. Sousední Uganda dosud hlásí 20 potvrzených případů a dvě úmrtí. Jeden případ nákazy v červnu nahlásila i Francie. Nemoc se projevila u lékaře, který se vrátil z mise v Kongu.
Německo na žádost Spojených států přijalo jednoho amerického občana nakaženého ebolou už 20. května. Později se k němu v nemocnici v Berlíně připojila i jeho žena a čtyři děti, u kterých se ovšem nákaza nepotvrdila. Další Američan s rizikem nákazy byl ve stejnou dobu hospitalizován v pražské Fakultní nemocnici Bulovka. Ani u něj se nakonec nákaza neprojevila. Na počátku června byli všichni z nemocnic propuštěni. Američan hospitalizovaný v Berlíně ale podle lékařů jen těsně unikl smrti.
Ebola se projevuje nejdříve příznaky podobnými chřipce a postupně krvácením do stolice, vnitřním krvácením a selháváním orgánů. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) i Světová zdravotnická organizace (WHO) považují riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti za nízké. Nejnovější, už 17. epidemii eboly v Kongu způsobila varianta viru Bundibugyo, proti níž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.