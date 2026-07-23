Německá učitelka je 17 let na nemocenské, nucený odchod do penze dala k soudu
23. 7. 2026 – 17:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Učitelka ze západoněmeckého Severního Porýní-Vestfálska je už 17 let na nemocenské.
Tamní úřady rozhodly, že bude muset odejít do penze. Žena nucený odchod na odpočinek odmítá a proti rozhodnutí se brání u soudu, informovala dnes stanice ntv. Učitelka, která od roku 2009 neučila, navíc čelí vyšetřování kvůli podezření z podvodu.
Žena původně učila ve škole ve Weselu. Od roku 2009 si opakovaně vyřizuje nemocenskou, aniž by podle ntv úřady zasáhly a požadovaly vyšetření úředním lékařem. Nakonec ale úřady s ženou zahájily disciplinární řízení a ta se následně podrobila úřední lékařské prohlídce. Následně úřady na konci května rozhodly, že učitelku pošlou nuceně do penze. Ta se ale poté obrátila na soud. Zatím není jasné, kdy soud rozhodne. Do té doby, jak uvedl magazín Der Spiegel, bude nadále dostávat plat.
Státní zastupitelství v Duisburgu mezitím zahájilo vyšetřování, zda se učitelka nedopustila podvodu. Vyšetřovatelé mají podezření, že svá onemocnění předstírá a že po dobu nemocenské pracovala jako léčitelka.
Stanice ntv uvedla, že případ zaujal média v celém Německu a že o věc se začali zajímat i místní političtí představitelé. List Berliner Kurier dnes napsal, že případ vyvolává nechápavé kroucení hlavou.