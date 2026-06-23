Dnes je úterý 23. června 2026., Svátek má Zdeňka
Počasí dnes 25°C Polojasno

Němci v horku nedají dopustit na tento jednoduchý trik. Byt ochladí bez klimatizace a téměř zadarmo

23. 6. 2026 – 19:38 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Němci v horku nedají dopustit na tento jednoduchý trik. Byt ochladí bez klimatizace a téměř zadarmo
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Léto umí být krásné, ale jakmile teploměr ukáže 35 stupňů, promění se mnohé byty v rozpálené pece. Klimatizace sice dokáže přinést úlevu, zároveň ale výrazně zvyšuje spotřebu elektřiny. Není proto divu, že lidé hledají levnější způsoby, jak si doma alespoň trochu ulevit od vedra.

V Německu se už roky šíří jednoduchý trik, který nestojí téměř nic a zvládne ho každý během několika minut. Nepřinese sice arktickou zimu, ale v tropických nocích může znamenat rozdíl mezi bezesnou nocí a klidným spánkem.

profimedia-0733361186
Magazín
V srpnu 2026 se odehraje nebeské divadlo, které stojí za pozornost. Česko čeká nejvýraznější zatmění Slunce za desítky let

Stačí obyčejná lahev a mrazák

Princip je překvapivě jednoduchý. Naplňte plastovou lahev vodou přibližně do čtyř pětin jejího objemu a vložte ji přes noc do mrazáku. Ráno získáte velký kus ledu, který lze využít jako improvizovaný zdroj chladu.

Jakmile se začne byt přehřívat, položte zmrzlou lahev na vyšší místo v místnosti. Pod ni dejte misku nebo talíř, protože při tání bude kondenzovat voda.

Led postupně odebírá teplo z okolního vzduchu. V menší místnosti může teplota klesnout o jeden až dva stupně. Na první pohled to nemusí znít jako mnoho, ale během tropických dnů jde často o citelnou úlevu.

ChatGPT Image 23. 6. 2026 09_44_04
Magazín
Šokující objev v hlubinách oceánů: Zmutované bakterie požírají odpad. Zachrání nás před plastovou apokalypsou?

Největší chybou je otevřené okno přes den

Odborníci upozorňují, že samotná lahev nestačí. Mnohem větší vliv na teplotu v bytě má správné větrání.

Během dne, zejména mezi polednem a podvečerem, je vhodné mít okna zavřená a žaluzie nebo závěsy zatažené. Sluneční paprsky totiž dokážou interiér ohřívat celé hodiny. Větrat se vyplatí až brzy ráno nebo pozdě večer, kdy venkovní teplota klesne.

Právě kombinace stínění a nočního větrání patří podle energetických expertů mezi nejúčinnější způsoby, jak zabránit přehřívání bytu bez použití klimatizace.

selective-closeup-focused-shot-bee-yellow-wall
Magazín
Stačí postavit tuto rostlinu na terasu. Vosy a sršni se jí budou vyhýbat obloukem

Pomoci mohou i mokré ručníky nebo rostliny

Mezi oblíbené domácí triky patří také zavěšení vlhkého ručníku v místnosti. Při odpařování vody dochází k mírnému ochlazování okolního vzduchu.

Určitý efekt mohou mít i rostliny na balkoně nebo za oknem. Vytvářejí přirozený stín a pomáhají snižovat teplotu v okolí budovy ještě předtím, než se horký vzduch dostane dovnitř.

beautiful-couple-standing-airport
Magazín
Tři věci, kvůli kterým muži ve vztahu zůstávají. Nejsou to dokonalé večeře ani bezchybný vzhled

Klimatizaci nenahradí, ale může pomoci

Je třeba počítat s tím, že lahev s ledem nenahradí výkonnou klimatizaci. Pokud bydlíte v podkrovním bytě nebo se venkovní teploty blíží čtyřicítce, zázraky čekat nelze.

Pro menší místnosti, ložnice nebo večerní ochlazení však může jít o jednoduchý a levný způsob, jak si během horkých dnů zpříjemnit život a zároveň nezatížit rodinný rozpočet vysokými účty za elektřinu.

Tagy:
Německo ochlazeni byt klimatizace tipy a triky
Zdroje:
efficiencyvermont.com, yourhormones.info, thekitchn.com, southernliving.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Na podporu výzkumu a vývoje kritických technologií se rozdělí téměř dvě miliardy

Nejnovější články