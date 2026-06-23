Němci v horku nedají dopustit na tento jednoduchý trik. Byt ochladí bez klimatizace a téměř zadarmo
23. 6. 2026 – 19:38 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Léto umí být krásné, ale jakmile teploměr ukáže 35 stupňů, promění se mnohé byty v rozpálené pece. Klimatizace sice dokáže přinést úlevu, zároveň ale výrazně zvyšuje spotřebu elektřiny. Není proto divu, že lidé hledají levnější způsoby, jak si doma alespoň trochu ulevit od vedra.
V Německu se už roky šíří jednoduchý trik, který nestojí téměř nic a zvládne ho každý během několika minut. Nepřinese sice arktickou zimu, ale v tropických nocích může znamenat rozdíl mezi bezesnou nocí a klidným spánkem.
Stačí obyčejná lahev a mrazák
Princip je překvapivě jednoduchý. Naplňte plastovou lahev vodou přibližně do čtyř pětin jejího objemu a vložte ji přes noc do mrazáku. Ráno získáte velký kus ledu, který lze využít jako improvizovaný zdroj chladu.
Jakmile se začne byt přehřívat, položte zmrzlou lahev na vyšší místo v místnosti. Pod ni dejte misku nebo talíř, protože při tání bude kondenzovat voda.
Led postupně odebírá teplo z okolního vzduchu. V menší místnosti může teplota klesnout o jeden až dva stupně. Na první pohled to nemusí znít jako mnoho, ale během tropických dnů jde často o citelnou úlevu.
Největší chybou je otevřené okno přes den
Odborníci upozorňují, že samotná lahev nestačí. Mnohem větší vliv na teplotu v bytě má správné větrání.
Během dne, zejména mezi polednem a podvečerem, je vhodné mít okna zavřená a žaluzie nebo závěsy zatažené. Sluneční paprsky totiž dokážou interiér ohřívat celé hodiny. Větrat se vyplatí až brzy ráno nebo pozdě večer, kdy venkovní teplota klesne.
Právě kombinace stínění a nočního větrání patří podle energetických expertů mezi nejúčinnější způsoby, jak zabránit přehřívání bytu bez použití klimatizace.
Pomoci mohou i mokré ručníky nebo rostliny
Mezi oblíbené domácí triky patří také zavěšení vlhkého ručníku v místnosti. Při odpařování vody dochází k mírnému ochlazování okolního vzduchu.
Určitý efekt mohou mít i rostliny na balkoně nebo za oknem. Vytvářejí přirozený stín a pomáhají snižovat teplotu v okolí budovy ještě předtím, než se horký vzduch dostane dovnitř.
Klimatizaci nenahradí, ale může pomoci
Je třeba počítat s tím, že lahev s ledem nenahradí výkonnou klimatizaci. Pokud bydlíte v podkrovním bytě nebo se venkovní teploty blíží čtyřicítce, zázraky čekat nelze.
Pro menší místnosti, ložnice nebo večerní ochlazení však může jít o jednoduchý a levný způsob, jak si během horkých dnů zpříjemnit život a zároveň nezatížit rodinný rozpočet vysokými účty za elektřinu.