Němci přitvrdili vůči Facebooku, omezili mu zpracování dat

Facebook nesmí do budoucna bez souhlasu německých uživatelů vyhodnocovat dohromady data, která o nich získal na různých platformách. Na tiskové konferenci v Bonnu to ve čtvrtek oznámil šéf Spolkového kartelového úřadu Andreas Mundt. Sociální síť má 12 měsíců na to, aby změny převedla do praxe. Rozhodnutí antimonopolního úřadu se ale také může bránit soudně, s čímž se počítá.