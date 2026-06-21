Několik tisíc lidí se v průvodu na podporu veřejnoprávních médií vydalo k ČT
21. 6. 2026 – 18:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zástupy lidí se dnes odpoledne po 16:00 vydaly na pochod na podporu veřejnoprávních médií, který organizovalo uskupení Milion chvilek.
Od stanice metra Pražského povstání se vypravili k budově České televize (ČT). Podle odhadu zpravodajek ČTK se akce účastnilo několik tisíc lidí. Na shromáždění dohlížela policie. Vláda tento týden svůj návrh zákona, podle něhož se mají rozhlasové a televizní poplatky od ledna zrušit a peníze mají média dostávat ze státního rozpočtu. Částka by se měla vrátit na úroveň let 2008 až 2024. Podle pořadatelů se politici snaží média ovládnout.
"Nebudeme nic lakovat narůžovo. Ta situace je vážná. Zároveň můžeme říct, že naděje je v tom, že naše země je plná lidí, kteří se s tím nehodlají smířit a budou hlasitě vzkazovat politikům, že tohle není normální a že uděláme vše pro to, aby média do rukou politikům nepatřila," řekl na úvod Mikuláš Minář z Milionu chvilek. Ocenil, že lidé dorazili z různých částí Česka i přes parné počasí.
Rozpočty obou institucí se podle plánu vládní koalice mají snížit asi o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun. ČT a Českého rozhlasu (ČRo) uvedly, že kvůli úsporám by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 ze 4250 . Pracovníci obou médií kvůli změnám financování vyhlásili na pondělí 24hodinovou výstražnou stávku.
"Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu se chovají díky bohu odvážně. Nechtějí se dát koupit a vzdát bez boje," uvedl Minář. Podle pořadatelů se politici snaží ovládnout ČT a ČRo podobně jako v Maďarsku či na Slovensku.
Někteří účastníci průvodu měli na sobě oblečení a doplňky s logem České televize, Nesli vlajky ČR i EU. Na transparentech byly nápisy: Ruce pryč od médií veřejné služby, ČT a ČRo vám nepatří, Bráním svou ČT či Média nejsou tiskové oddělení vlády. Průvod provázelo bubnování bubeníků. Skandovala se hesla: Český rozhlas nedáme, televizi nedáme či Česko není na prodej. Účastníci připomínali také minulost premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé) a jejich spolupráci s komunistickou Státní bezpečností (StB).
Podle pořadatelů se změny dotknou vysílá pro všechny skupiny. Mluvili o "aroganci moci". Poukazovali na to, že se změny dějí bez analýz a diskuse s odborníky. Úkolem opozice je změny blokovat a v případě potřeby by se měla obrátit na Ústavní soud a Evropskou komisi, míní organizátoři.
Na budovu České televize zaměstnanci vyvěsili nápis "Děkujeme".