Největší vedro historie: České teplotní rekordy v troskách. Úleva už je na obzoru, hlásí meteorologové
28. 6. 2026 – 9:56 | Magazín | BS
V sobotu padl absolutní teplotní rekord naší země. A je dost možné, že dnes padne znovu.
Vedro vrcholí. Teploty včera na dvou místech překonaly hranici čtyřiceti stupňů nad nulou a nevydržel ani absolutní teplotní rekord z roku 2012.
Nejtepleji naměřila stanice v Doksanech: Tam bylo 40,9 °C, což je zároveň nové české teplotní maximum (to předchozí činilo 40,4 °C). Čtyřicítka pak padla také na stanici Husinec, Řež – rtuť teploměru se tam zastavila na 40,3 °C. 39 nebo více stupňů pak naměřilo celkem osm stanic.
„Absolutní teplotní rekord nakonec padl i na nejdéle měřící stanici (251 let) Praha-Klementinum, kde bylo naměřeno 39,0 °C. Původní hodnota rekordu z 27.7.1983 činila 37,8 °C,“ dodává ČHMÚ.
Je ale celkem dobře možné, že prvenství nového rekordu nepotrvá moc dlouho, vzhledem k tomu, že dnes má být ještě tepleji a ČHMÚ uvádí možnost lokálního stoupání teplot až někam ke 42 °C. Uvidíme.
Zároveň by se ale mělo jednat o poslední den úmorného pekla: Od pondělí by mělo přijít znatelné ochlazení, které bude nejpatrnější na západě a severozápadě země.
ČHMÚ na pondělí hlásí denní maxima pro západ a severozápad kolem 29 °C, jinak 31 až 35 °C.
V úterý by mělo být 27 až 32 °C, ve středu 20 až 25 °C a v tomto rozmezí bychom se pak měli pohybovat až do konce týdne. Což je opravdu znatelně příjemnější výhled než další čtyřicítky.
Stejně situaci vidí i agregát AccuWeather: Předpovídá znatelné ochlazení mezi pondělím a středou a pak teploty okolo 25 °C.