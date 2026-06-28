Dnes je neděle 28. června 2026., Svátek má Lubomír
Počasí dnes 36°C Jasno

Největší vedro historie: České teplotní rekordy v troskách. Úleva už je na obzoru, hlásí meteorologové

28. 6. 2026 – 9:56 | Magazín | BS

Největší vedro historie: České teplotní rekordy v troskách. Úleva už je na obzoru, hlásí meteorologové
zdroj: Profimedia.cz
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

V sobotu padl absolutní teplotní rekord naší země. A je dost možné, že dnes padne znovu.

Vedro vrcholí. Teploty včera na dvou místech překonaly hranici čtyřiceti stupňů nad nulou a nevydržel ani absolutní teplotní rekord z roku 2012.

Nejtepleji naměřila stanice v Doksanech: Tam bylo 40,9 °C, což je zároveň nové české teplotní maximum (to předchozí činilo 40,4 °C). Čtyřicítka pak padla také na stanici Husinec, Řež – rtuť teploměru se tam zastavila na 40,3 °C. 39 nebo více stupňů pak naměřilo celkem osm stanic.

„Absolutní teplotní rekord nakonec padl i na nejdéle měřící stanici (251 let) Praha-Klementinum, kde bylo naměřeno 39,0 °C. Původní hodnota rekordu z 27.7.1983 činila 37,8 °C,“ dodává ČHMÚ.

Je ale celkem dobře možné, že prvenství nového rekordu nepotrvá moc dlouho, vzhledem k tomu, že dnes má být ještě tepleji a ČHMÚ uvádí možnost lokálního stoupání teplot až někam ke 42 °C. Uvidíme.

Zároveň by se ale mělo jednat o poslední den úmorného pekla: Od pondělí by mělo přijít znatelné ochlazení, které bude nejpatrnější na západě a severozápadě země.

ČHMÚ na pondělí hlásí denní maxima pro západ a severozápad kolem 29 °C, jinak 31 až 35 °C.

V úterý by mělo být 27 až 32 °C, ve středu 20 až 25 °C a v tomto rozmezí bychom se pak měli pohybovat až do konce týdne. Což je opravdu znatelně příjemnější výhled než další čtyřicítky.

Stejně situaci vidí i agregát AccuWeather: Předpovídá znatelné ochlazení mezi pondělím a středou a pak teploty okolo 25 °C.

 

Tagy:
počasí horko vedro předpověď počasí jak bude extrémní teploty
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Lunární horoskop na 28. června: Jedno rozhodnutí může změnit celé léto

Následující článek

Tady vás přejde smích. Z ostrova plného zmrzačených hraček naskakuje husí kůže jen při pohledu

Nejnovější články