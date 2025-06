Největší poklad planety? Čína hlásí nález století!

2. 6. 2025 – 10:34 | Zpravodajství | Alex Vávra

Čína objevila zlaté ložisko tak obrovské, že může přepsat světové rekordy. Pod zemí se podle odhadů skrývá až 1100 tun zlata – a trhy už začaly reagovat. Začíná nová zlatá horečka?

Pod povrchem čínské provincie Chu-nan se skrývá něco, co odborníci označují za jeden z největších objevů drahých kovů v dějinách lidstva. Možná i ten vůbec největší. V oblasti zvané Wangu, v okrese Pching-ťiang, narazili čínští geologové na ložisko zlata, které dalece překonává všechna očekávání – a možná i všechny dosavadní rekordy. Zpočátku to vypadalo na „běžný“ velký nález. Přes čtyřicet zlatých žil a zhruba 330 tun zlata hluboko pod zemí. Jenže pak přišlo modelování celého ložiska ve 3D – a čísla najednou vylétla do úplně jiné ligy. Odborníci nyní odhadují, že se pod zemí může skrývat až 1100 tun zlata. A to je objem, který nemá obdoby.

Kdyby se tento odhad potvrdil, půjde o největší naleziště zlata, jaké kdy bylo objeveno. A nejen to – takový objem zlata by měl aktuální tržní hodnotu kolem 83 miliard dolarů. To je částka, která by dokázala proměnit ekonomiku celého regionu. A možná i otřást globálním trhem s drahými kovy.

Zlato, které je vidět pouhým okem. A cena letí nahoru

Nález je o to senzačnější, že nejde jen o množství, ale i o kvalitu. Vzorky odebrané z hloubky až 3000 metrů obsahují přibližně 138 gramů zlata na jednu tunu horniny. V praxi to znamená, že se těžařům zlato doslova sype pod rukama. Odborník Čchen Žu-lin z geologického úřadu provincie Chu-nan uvedl, že ve vrtech je zlato často viditelné pouhým okem – něco takového se v moderní těžbě vidí opravdu zřídka. Zpráva o nálezu okamžitě rozvířila vody na burze. Cena zlata vyskočila na 2700 dolarů za unci, protože trhy reagovaly na možný přelom v celosvětové nabídce zlata. Jen máloco totiž dokáže ovlivnit cenu zlata víc než informace o novém obrovském nalezišti.

Čína směřuje na zlatý trůn. A tím to možná nekončí

Pokud se potvrzuje, že Wangu ukrývá skutečně 1100 tun, předčí čínský důl dosavadního rekordmana – důl South Deep v Jižní Africe s 1025 tunami zlata. Tím by Čína nejen získala první místo v žebříčku největších zlatých dolů světa, ale upevnila by i svou roli globálního těžařského giganta. Čína je už dnes největším producentem zlata na světě, podílí se zhruba na deseti procentech celosvětové produkce. Jenže zároveň spotřebovává asi třikrát víc zlata, než sama vytěží. To z ní dělá nejen největšího producenta, ale i největšího dovozce zlata na planetě. Nový objev by mohl tento poměr výrazně změnit.

A pozor – podle čínských geologů to možná není všechno. Zatímco hlavní naleziště je stále pod průzkumem, vrtání v okolí už přineslo další náznaky přítomnosti zlaté rudy. To znamená, že celý zlatý komplex může být ještě mnohem větší, než se teď zdá. Zatímco ve starověku se lidé vydávali přes oceány za vidinou zlata a bohatství, dnes stačí několik kliknutí na burze – a trhy se chvějí. Objev v čínské provincii Chu-nan přináší nejen technické, ale i geopolitické důsledky. Může ovlivnit globální ekonomiku, rozkolísat ceny, přerozdělit moc v těžařském světě. A možná odstartovat novou zlatou éru. Zatím se čeká na potvrzení rozsahu celého ložiska. Ale jedno je jisté už teď – pod čínskou půdou se právě rozehrála hra, která může změnit pravidla. A svět se dívá.