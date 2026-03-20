Největší ostuda v historii: Elitní vojáci s kulomety prohráli s hejnem nelétavých ptáků
20. 3. 2026 – 10:27 | Magazín | Jiří Rilke
Na tuhle operaci by armáda nejradši zapomněla. Vyhlásila totiž regulérní válku ptákům, kteří se ale ukázali jako daleko zdatnější protivníci, než kdokoliv předpokládal.
Třicátá léta minulého století se, jak píše National Geographic, stala dějištěm jedné z nejbizarnějších bitev v historii lidského druhu. Australská vláda se snažila najít obživu pro spoustu veteránů první světové války a rozdávala jim půdu, kterou si mohli obdělat.
Jenže nově zakládané farmy se velmi rychle staly snadným zdrojem obživy emu hnědých, kteří se k nim chodili krmit a přitom ničili úrodu. Vláda odpověděla rázně a na papíře načrtla konečné řešení pštrosí otázky: Na nebohé nelétavce vyslala vojáky vyzbrojené kulomety.
Plán byl jasný: Pobít alespoň 20 000 emu. Situace totiž byla kritická, zem navíc v roce 1932 zasáhlo sucho a emu, jelikož jinou obživu zkrátka nemohli najít, způsobovali na farmách ohromné škody.
Dorazily vládní posily: Tři elitní vojáci s kulomety, kteří měli bránit úrodu a vyhladit škůdce. Místo masakru ale přišlo zahanbení a velmi rychlé vystřízlivění: Emu se totiž ukázali jako daleko rychlejší a mrštnější, než armáda předpokládala.
Ptáci nehodlali spolupracovat s plánovaným vyhubením, nedrželi se v hejnech, vyhýbali se palbě, rozprchli se všude po okolí a zkrátka a dobře dělali všechno proto, aby je nešlo trefit.
„Řekla bych, že tehdy emu prostě a dobře podcenili. Vůbec se jim nedařilo, protože proti sobě měli tak rychlé a mrštné ptáky," komentuje historii správkyně sydneyské ZOO Sarah Comacchio.
A "nedařilo" je docela slabé slovo. Kdeže tisíce padlých emu: Vojákům se během prvních třech dní podařilo zastřelit jen 30 opeřenců.
Pokus farmářů pomoct dopadl stejně neslavně: Plán nahnat nepoddajné ptáky pomocí náklaďáků před hlavně čekajících kulometů zoufale nevyšel. Důvod byl prozaický: Emu se umí přes nerovný terén rozběhnout opravdu pořádnou rychlostí (tehdejší zdroje hlásily až 90 kilometrů v hodině), čemuž farmářské automobily nemohly konkurovat. Jeden se při marné snaze běžce dohnat dokonce vyboural.
Operace nakonec trvala 45 dní, stála příšerné množství munice a za oběť padlo celkem zhruba 2500 ptáků emu. Což farmářům nijak zvlášť nepomohlo a vláda nakonec musela pod tlakem veřejnosti, které se podobné plýtvání a kruté zacházení se zvířaty vůbec nezamlouvalo, celou akci neslavně ukončit.
Na výsledek se prakticky nejde dívat jinak: Lidé válčili s emu. Emu vyhráli.
Záznamy už dnes působí jen úsměvně, ale mají i skutečnou hodnotu: Ukazují, jak skvěle nezdolní emu jsou, i když jim jde o krk. Jejich populace se během let nikam nevytratila: Od roku 1999 jsou v Austrálii chránění zákonem, mimo jiné proto, že, jak lidé zjistili později, hrají důležitou roli v místním ekosystému, a momentálně se jich kontinentem toulá na 600 tisíc.