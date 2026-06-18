Největší módní omyl žen s křivkami? Stylisté ho vídají každý den
18. 6. 2026 – 7:58 | Magazín | Žaneta Kaczko
Dlouhé roky poslouchaly stejné rady: schovat se do volného oblečení, nosit tmavé barvy a vyhýbat se výrazným střihům. Jenže módní stylisté dnes tvrdí pravý opak. Některé kalhoty, kterým se ženy s křivkami dříve vyhýbaly, jim přitom mohou slušet nejvíc.
Největší módní omyl? Schovat se pod co nejvíc látky
Ještě před několika lety dostávaly ženy s plnější postavou pořád stejné rady. Nosit tmavé barvy, vyhýbat se výrazným střihům a hlavně na sebe příliš neupozorňovat. Móda byla často prezentována jako soubor pravidel, jejichž cílem bylo opticky ubrat kila a odvést pozornost od křivek.
Dnes se naštěstí podobný přístup postupně vytrácí. Stylisté stále častěji upozorňují, že nejde o velikost oblečení ani číslo na visačce. Důležitější je, jak oděv pracuje s proporcemi postavy a jestli člověku skutečně sedí.
Právě proto bývá jednou z nejčastějších chyb snaha schovat postavu pod co nejvolnější oblečení. Mnoho žen automaticky sahá po širokých kalhotách bez tvaru nebo o několik čísel větších modelech v domnění, že zakryjí problematické partie. Ve výsledku však takový střih často přidá objem tam, kde by vůbec být nemusel.
Rovné kalhoty z módy nemizí z dobrého důvodu
Pokud existuje střih, na kterém se většina stylistů dlouhodobě shoduje, jsou to rovné kalhoty. Nepřitahují pozornost k jednotlivým partiím, nevytvářejí zbytečný objem a zároveň nepůsobí příliš těsně.
Jejich jednoduchost je důvodem, proč fungují u tolika různých typů postav. Dobře vypadají s košilí, svetrem i obyčejným tričkem a snadno se přizpůsobí formálním i volnočasovým outfitům.
Velkou roli přitom hraje také pas. Kalhoty s vyšším pasem bývají pro mnoho žen pohodlnější a pomáhají vytvořit souvislejší siluetu. To ale neznamená, že existuje jedno univerzální řešení pro všechny. Některým ženám budou více vyhovovat klasické střihy, jiné se budou cítit lépe v modelech s výraznějším pasem.
Široké nohavice nejsou nepřítel
Jedním z největších módních mýtů je přesvědčení, že široké kalhoty přidávají kila. Ve skutečnosti záleží na tom, jak jsou střižené.
Palazzo kalhoty nebo modely z lehce splývavých materiálů mohou působit velmi elegantně, pokud dobře sedí v pase a vytvářejí plynulou linii. Právě proto se pravidelně objevují v kolekcích značek, které se specializují na módu pro ženy všech velikostí.
Podobně fungují i kalhoty se záševky nebo puky. Svislé linie přirozeně prodlužují postavu a dodávají outfitu upravenější vzhled.
Proč už neplatí stará pravidla
Módní doporučení pro plnější postavy bývala dlouhá léta postavená hlavně na zákazech: nenoste světlé barvy, vyhýbejte se vzorům, zapomeňte na široké nohavice, neukazujte bříško v přiléhavých střizích… naštěstí realita je mnohem pestřejší.
Dvě ženy se stejnou konfekční velikostí mohou vypadat skvěle v naprosto odlišných střizích. Jedna bude milovat elegantní široké kalhoty, druhá nedá dopustit na klasické rovné nohavice. Rozhodující není číslo na štítku, ale celkový dojem, který oblečení vytváří. Proto se dnes stylisté mnohem více soustředí na proporce než na velikost. Oblečení by mělo respektovat postavu, ne s ní bojovat.
Když kalhoty sednou, je to poznat
Mnoho žen strávilo v kabinkách obchodů hodiny života. A většinou zjistily jednu věc- kalhoty, které vypadají skvěle na modelce nebo v módním článku, nemusí fungovat na jejich postavě. A naopak. Někdy překvapí střih, který by si člověk podle všech pouček ani nevzal do ruky. Nakonec stejně rozhoduje hlavně to, jak kalhoty sedí při chůzi, při sezení nebo po několika hodinách běžného dne.
Kdo někdy vyrazil koupit kalhoty, ví, že teorie a realita bývají dvě různé věci. Člověk si odnese domů model, který původně vůbec neplánoval vyzkoušet, a naopak nechá v obchodě ten, který vypadal nejlépe na figuríně. Proto také neexistuje jeden ideální střih pro všechny ženy. Naštěstí.