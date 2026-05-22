Největší chyba při výběru psa pro rodinu? Lidé stále vybírají očima místo povahy
22. 5. 2026 – 18:01 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když si lidé pořizují psa do rodiny, často vybírají srdcem. Stačí jeden roztomilý pohled na sociálních sítích, krásná srst nebo populární plemeno a rozhodnutí je na světě. Jenže realita společného života bývá mnohem složitější. Pes totiž není dekorace do obýváku, ale další člen domácnosti se svou povahou, energií i potřebami.
A právě proto dnes odborníci stále častěji upozorňují na jednu důležitou věc: nejlepší rodinný pes nemusí být nutně ten nejpopulárnější.
Klidný pes neznamená líný pes
Mnoho lidí si pod pojmem „hodný rodinný pes“ představí zvíře, které celý den prospí na gauči a nikdy nezaštěká. Jenže skutečně klidný pes znamená něco jiného.
Jde o psa se stabilní povahou, který zbytečně nepanikaří, neskáče na každou návštěvu, zvládá ruch domácnosti a není ve stresu pokaždé, když zůstane chvíli sám. Přesně taková plemena dnes rodiny hledají nejčastěji.
Podle Amerického kynologického klubu patří mezi nejlépe hodnocené rodinné psy například kavalír king charles španěl, bergamský ovčák, tibetský španěl nebo francouzský buldoček. Překvapivě na seznamu chybí i taková klasika, jako je labrador nebo zlatý retrívr.
Největší chyba? Lidé vybírají očima
Právě tady odborníci vidí největší problém. Mnoho lidí se nejdříve zamiluje do vzhledu psa a až potom začne řešit jeho temperament. Jenže aktivní lovecké plemeno v malém bytě může rychle proměnit rodinnou idylu v každodenní chaos.
Rodina s malými dětmi často nepotřebuje psa, který vyžaduje několik hodin pohybu denně a intenzivní výcvik. Mnohem důležitější bývá vyrovnaná povaha a schopnost fungovat v běžném rodinném rytmu.
Velcí psi bývají někdy klidnější než malí
Překvapivě právě velká plemena často patří mezi nejněžnější rodinné psy. Irský vlkodav sice působí majestátně a budí respekt, ve skutečnosti ale bývá velmi citlivý, tichý a klidný. Podobně je na tom i bernardýn, kterému se dlouhá léta přezdívá „psí chůva“.
Naopak někteří malí psi mohou být temperamentnější, citlivější na hluk nebo méně tolerantní vůči malým dětem. Typickým příkladem je pekinéz, který sice působí klidně, ale potřebuje respekt k vlastnímu prostoru.
Správný pes musí sedět vašemu životu
Odborníci doporučují položit si před pořízením psa několik zásadních otázek:
- Kolik času bude pes doma sám?
- Máte zahradu, nebo jen byt?
- Jsou v rodině alergie?
- Chcete aktivního parťáka, nebo klidného společníka?
Právě odpovědi na tyto otázky často rozhodnou lépe než fotografie na internetu.
Protože ve výsledku neexistuje jeden „dokonalý rodinný pes“. Existuje jen pes, který opravdu zapadne do vašeho každodenního života.