Největší chyba při hubnutí? Ženy jedí příliš málo
8. 5. 2026 – 9:05 | Zpravodajství | Alex Vávra
Méně jídla automaticky neznamená menší váhu. Stále více odborníků upozorňuje, že přílišné omezování kalorií může ženské tělo zpomalit, zvýšit chutě na sladké a hubnutí naopak zkomplikovat. Klíčem často není hladovění, ale správně zvolené potraviny, kvalitní spánek a hormonální rovnováha.
Mnoho žen to zná až příliš dobře. Vynechají večeře, začnou počítat každou kalorii, dají si místo oběda jen salát a večer usínají s pocitem hladu. První dny mají pocit, že konečně dělají všechno správně. Jenže po několika týdnech přijde zklamání. Váha stojí. Energie mizí. Chuť na sladké je silnější než kdy dřív.
A právě tady vzniká jeden z největších omylů moderního hubnutí. Méně jídla automaticky neznamená menší váhu. Ženské tělo totiž není jednoduchý stroj, který funguje podle kalkulačky kalorií. Naopak. Když žena jí příliš málo, tělo často začne dělat přesný opak toho, co očekává. Místo spalování tuků začne energii šetřit.
Organismus totiž vnímá výrazné omezení jídla jako ohrožení. Zpomaluje metabolismus, snižuje výdej energie a snaží se udržet zásoby na horší časy. Výsledkem je únava, větší hlad, chutě na sladké a velmi často také stagnace hmotnosti. Žena pak má pocit, že selhává, přestože se ve skutečnosti její tělo jen brání.
Problém navíc není jen v množství jídla, ale hlavně v jeho kvalitě. Croissant, sušenky nebo proteinová tyčinka mohou mít podobné množství kalorií jako velký talíř kuřete se zeleninou a bramborami. Rozdíl je ale obrovský. Zatímco plnohodnotné jídlo zasytí na několik hodin, sladké nebo ultra-zpracované potraviny často vyvolají hlad znovu už za chvíli.
Mozek a žaludek navíc potřebují čas, aby si uvědomily, že tělo dostalo dostatek jídla. Pocit sytosti přichází přibližně po patnácti až dvaceti minutách. Pokud žena jí rychle nebo vybírá kaloricky velmi koncentrované potraviny, může přijmout velké množství energie ještě dřív, než mozek stihne zareagovat. Právě proto mnoho žen nehubne ani při malých porcích. Tělo není spokojené, zůstává ve stresu a neustále si žádá další energii.
Ženské tělo potřebuje výživu, ne hladovění
Dlouhá léta byly ženy přesvědčovány, že úspěch znamená disciplínu, prázdný talíř a neustálé odříkání. Moderní výzkumy ale ukazují něco jiného. Pro zdravé a dlouhodobé hubnutí je mnohem důležitější tělo správně vyživit než ho trestat hladem. Klíčovou roli hrají bílkoviny a vláknina. Bílkoviny pomáhají udržovat svalovou hmotu, podporují spalování energie a hlavně zasytí na delší dobu. Vláknina zpomaluje trávení, stabilizuje hladinu cukru v krvi a pomáhá omezit chutě na sladké.
Když je jídelníček postavený na kvalitních potravinách, žena může jíst překvapivě velké porce a přesto hubnout. Talíř plný zeleniny, luštěnin, kvalitního masa, jogurtu nebo polévky může obsahovat méně kalorií než malé balení chipsů nebo sladkost, ale zasytí mnohonásobně více. A právě tady se mění celý pohled na hubnutí. Nejde o to jíst co nejméně. Jde o to jíst tak, aby tělo nebylo hladové, unavené a ve stresu.
Velkou roli hrají také hormony, psychika a spánek. Chronický stres zvyšuje hladinu kortizolu, který podporuje ukládání tuku zejména v oblasti břicha. Nedostatek spánku zase narušuje hormony hladu a sytosti, takže žena během dne sní mnohem více, aniž by si to uvědomovala. Ani intenzivní cvičení nemusí být vždy řešením. Některé ženy po náročných trénincích pociťují větší hlad a únavu, takže se během dne méně hýbou nebo mají silnější chutě na kalorická jídla. Tělo se jednoduše snaží chránit před vyčerpáním.
Skutečné hubnutí začíná ve chvíli, kdy žena přestane bojovat sama proti sobě
Největší změna často nepřijde ve chvíli, kdy žena začne jíst méně, ale když přestane své tělo trestat. Hubnutí není soutěž v hladovění ani cesta plná zákazů. Tělo potřebuje dostatek živin, pravidelnost, kvalitní spánek, pohyb a psychickou pohodu.
Ženy, které dlouhodobě uspějí, většinou nevolí extrémní diety. Naučí se jíst kvalitněji, více vnímat signály svého těla a přestanou být posedlé každou kalorií. Paradoxně právě tehdy často začnou hubnout nejlépe. Protože ženské tělo nechce bojovat. Chce cítit bezpečí, energii a rovnováhu. A teprve potom je ochotné pustit přebytečná kila.