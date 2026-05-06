Nejúspěšnější lidé selhávají nejvíc: Tajemství psychické odolnosti vás možná překvapí
6. 5. 2026 – 18:26 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Ve světě posedlém úspěchem se může každé klopýtnutí zdát jako osobní katastrofa. Sociální sítě nás denně přesvědčují, že ostatní vítězí, zatímco my zaostáváme.
Psychologové ale upozorňují na paradox, který může změnit pohled na vlastní nezdary: právě ti nejúspěšnější lidé často zažili nejvíce pádů. Rozhodující není samotné selhání, ale to, co uděláte potom.
Čínský přístup k neúspěchu má svou logiku
Zatímco západní kultura často oslavuje nekonečné překonávání překážek, některé východní filozofie nabízejí překvapivě střízlivější pohled. U čínské komunity Hui existuje pojem suanli (酸了), který lze volně chápat jako přijetí neúspěchu a schopnost jít dál.
Podobně funguje i výraz mei banfa (没办法) – tedy „není cesta“ nebo „neexistuje řešení“. Jinými slovy: pokud situaci nelze změnit, není ostuda ji opustit a investovat energii jinam.
Právě tento přístup může být v dnešní společnosti osvobozující. Neustálý tlak na výkon totiž často vytváří pocit, že jakmile neuspějeme, selhali jsme jako lidé. Realita je přitom mnohem složitější.
Sociální sítě ničí psychiku víc, než si připouštíme
Moderní doba nás staví do permanentního srovnávání. Stačí několik minut na soicálních sítích a člověk může snadno získat pocit, že ostatní jsou úspěšnější, krásnější nebo bohatší.
Psychologové upozorňují, že právě tento tlak zvyšuje:
- pocity studu,
- úzkosti,
- vyhoření,
- a strach ze selhání.
Mladí lidé jsou navíc často vedeni k představě, že mohou dokázat cokoli. To sice zní motivačně, ale zároveň vytváří nebezpečnou iluzi, že neúspěch je nepřijatelný. Jenže skutečně úspěšní lidé obvykle nezažili méně porážek. Právě naopak.
Právě opakované pády často vedou k největšímu úspěchu
Evoluční psycholog Glenn Geher upozorňuje, že lidé, kteří si prošli více neúspěchy, bývají psychicky odolnější. Naučí se lépe zvládat překážky, adaptovat strategie a méně je ochromí další komplikace. Jinými slovy: Selhání není konec. Je to provozní kapitál.
Klíčem je:
- analyzovat chyby,
- neopakovat stejné vzorce,
- přijmout realitu,
- a pokračovat dál.
Romantizovat porážku nebo se v ní utápět nepomáhá. Stejně nebezpečné je ale i považovat každý neúspěch za osobní prohru. Psychická odolnost často vzniká právě tehdy, když člověk přijme, že někdy prostě věci nevyjdou.
Možná tedy nejde o to vyhnout se selhání. Možná je skutečným tajemstvím úspěchu naučit se padat tak často, až vás to přestane děsit.