Nejšťastnější země světa odhalena. Podívejte se, na jakém místě je Česko
24. 3. 2026 – 14:23 | Zpravodajství | Alex Vávra
Finsko už devět let vládne žebříčku nejšťastnějších zemí světa, zatímco jiné státy – včetně USA – začínají ztrácet. Nová zpráva ukazuje překvapivý trend: klíčem ke štěstí nejsou jen peníze, ale hlavně vztahy, důvěra a způsob, jak žijeme každý den.
Finsko znovu dokázalo něco, co se ostatním zemím nedaří ani zdaleka – už devět let po sobě je nejšťastnější zemí na světě. Zní to skoro neuvěřitelně. Jak je možné, že právě země s dlouhými, temnými zimami a drsným klimatem poráží zbytek planety v něčem tak abstraktním, jako je štěstí? A co hůř – proč se některé bohaté státy, včetně Spojených států, propadají?
Zpráva o světovém štěstí 2026 přináší nejen tradiční žebříček, ale i překvapivé odpovědi. A některé z nich možná nebudou příjemné.
Finsko letos opět obsadilo první místo s výrazným náskokem. Za ním se drží další severské státy – Island, Dánsko, Švédsko a Norsko. Zdá se, že sever Evropy má na štěstí jakýsi recept. Není to ale jen o penězích nebo životní úrovni. Klíčové jsou důvěra mezi lidmi, silné sociální systémy a pocit, že se na ostatní můžete spolehnout.
Zatímco severské země dominují, jiné regiony překvapují. Kostarika se vyšplhala na historické čtvrté místo a ukazuje, že štěstí není výsadou jen Evropy. Dobré zprávy přicházejí i ze střední a východní Evropy – například Česko se letos umístilo na 20. místě, což potvrzuje postupné zlepšování životní pohody v regionu.
Na opačném konci žebříčku zůstávají země, které se potýkají s chudobou, konflikty a nestabilitou. Afghánistán je opět poslední, následovaný Sierra Leone či Malawi. Rozdíly mezi jednotlivými částmi světa tak zůstávají obrovské.
Jak se vlastně měří štěstí a proč sever stále vítězí
Možná vás překvapí, že nejde jen o to, jak často se lidé smějí. Výzkumníci se ptají na mnohem hlubší věci – jak lidé hodnotí svůj život jako celek. Představují si ho jako žebřík a určují, kde se právě nacházejí. Severské země v tomto ohledu dlouhodobě excelují. Lidé zde mají nejen kvalitní zdravotnictví a vzdělání, ale hlavně silné sociální vazby. Vědí, že když přijde problém, nezůstanou na něj sami. A právě to dělá obrovský rozdíl.
Důležitou roli hraje i životní styl. Finové kladou důraz na rovnováhu, odpočinek a kontakt s přírodou. Dokonce to promítají i do turismu – nabízejí návštěvníkům digitální detox u jezer a v lesích. Zajímavým zjištěním je také to, že anglicky mluvící země letos opět chybí v první desítce. Spojené státy skončily až na 23. místě a jejich vývoj naznačuje dlouhodobý problém.
Sociální sítě, mladí lidé a překvapivý zlom
Jedním z největších témat letošní zprávy je vliv sociálních médií. A výsledky nejsou černobílé. Mírné používání může lidem pomáhat – udržují kontakt, sdílejí zážitky. Jenže jakmile se čas strávený online výrazně prodlouží, přichází opačný efekt. U mladých lidí je to ještě výraznější. V USA, Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu jejich spokojenost v posledních letech klesá. A právě tady se začíná lámat příběh. Zatímco ve většině světa jsou mladí dnes šťastnější než dřív, v těchto zemích je tomu naopak.
Důvodem nemusí být jen technologie. Stále častěji se mluví o tlaku na výkon, kariéru a společenský status. Lidé dosahují úspěchu, ale přesto se necítí spokojení. Chybí jim to, co mají například severské země – silné vztahy, důvěra a pocit sounáležitosti. Zpráva tak přináší jasný vzkaz: štěstí není jen o penězích ani o tom, kolik času trávíme online. Mnohem důležitější je, jaké máme vztahy, zda se cítíme součástí společnosti a jestli máme komu věřit.
A právě tady se rozhoduje o tom, kdo je skutečně šťastný – a kdo jen tak vypadá.