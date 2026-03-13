Nejpodivnější závod roku: běh do kopce s partnerem na zádech a sprcha od diváků
13. 3. 2026 – 8:02 | Zpravodajství | Alex Vávra
Na první pohled šílený nápad, ve skutečnosti oblíbená tradice. Na kopci v anglickém Dorkingu se znovu běhalo s partnery na zádech, létala voda z kbelíků a diváci se bavili. Nejrychlejší nakonec byli Finové, kteří si ze zvláštního závodu odvezli nejen vítězství, ale i sud piva
Na první pohled to může vypadat jako šílený nápad. Muži i ženy běží do kopce, na zádech nesou své partnery hlavou dolů a kolem nich létají proudy vody z pistolí a kbelíků. Přesně tak ale vypadá jeden z nejpodivnějších sportovních závodů v Británii. Na travnatém svahu v anglickém Dorkingu se opět konal populární závod v nošení manželek, který každoročně přitahuje soutěžící i zvědavé diváky.
Letos se na start postavily desítky dvojic připravených prověřit nejen svou fyzičku, ale také důvěru ve vztahu. Během krátké, ale náročné trati totiž nestačí jen rychle běžet. Soutěžící musí zvládnout překážky, kluzký terén i nečekané spršky vody od publika. Pro mnohé je to spíš bláznivá show než klasický sportovní závod.
Bláznivý závod plný překážek
Trať dlouhá zhruba 380 metrů vede po mírně svažitém kopci a obsahuje několik překážek. Závodníci musí překonávat řady balíků sena, vyhýbat se nerovnému terénu a zároveň se snažit udržet rovnováhu s člověkem na zádech. Diváci navíc závodníkům cestu rozhodně neusnadňují – často je polévají vodou z kbelíků nebo na ně stříkají z vodních pistolí.
Pravidla přitom nejsou tak přísná, jak by se mohlo zdát. Účastníci nemusí být manželé a mohou tvořit jakoukoli dvojici. Jeden soutěžící může nést partnera, kamaráda, přítelkyni, přítele nebo člena rodiny, pokud je starší 18 let. Jedinou podmínkou je, aby nesená osoba vážila alespoň 50 kilogramů. Pokud váží méně, musí mít na sobě batoh naplněný například moukou nebo vodou.
Páry si mohou zvolit libovolný styl nošení, většina závodníků ale používá takzvaný estonský způsob. Při něm nesená osoba visí hlavou dolů na zádech běžce a má nohy zkřížené před jeho obličejem. Vypadá to možná komicky, ale právě tato technika umožňuje běžet nejrychleji.
Finové všem ukázali záda
Nejrychlejší dvojicí letošního ročníku se stali Finové Teemu Tuovinen a Jatta Leinonen. Osmadvacetiletý pár, přezdívaný Létající Finové, zvládl celou trať za 1 minutu a 45 sekund a suverénně si doběhl pro vítězství. Odměnou jim byl tradiční sud místního piva.
Druhé místo obsadili Britové Edward Nash a Kathryn Knightová. Od vítězství je dělily pouhé čtyři sekundy. Přesto mají důvod k radosti – stali se nejrychlejším britským párem a získali právo reprezentovat svou zemi na mistrovství světa v nošení manželek, které se v červenci koná ve Finsku.
Kořeny tohoto zvláštního sportu sahají právě do Finska, kde se v roce 1996 konalo první mistrovství světa. Podle legend vznikla tradice už v době, kdy skupiny lupičů přepadaly vesnice a odnášely ženy jako kořist. Dnes má ale celá disciplína úplně jiný charakter – jde hlavně o zábavu, humor a trochu bláznivý sportovní zážitek.
A právě to dělá ze závodu v nošení manželek tak oblíbenou atrakci. Smích, voda, převrácené dvojice a sprint do kopce s partnerem na zádech. Pro někoho šílenství, pro jiné tradice, která dokáže každoročně pobavit stovky lidí.