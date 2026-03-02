Dnes je pondělí 2. března 2026., Svátek má Anežka
Počasí dnes 10°C Polojasno

Nejpodivnější a nejbláznivější fakta o lidském těle, které vás překvapí

2. 3. 2026 – 12:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Nejpodivnější a nejbláznivější fakta o lidském těle, které vás překvapí
zdroj: Freepik
Sledovat v Google Zprávách

Lidské tělo považujeme za samozřejmost. Každý den funguje tiše a bez přestávky. Mrká, pumpuje krev, tráví a regeneruje se. Jenže právě v těchto běžných procesech se skrývají čísla a skutečnosti, které působí až neuvěřitelně.

Skupina lékařů a popularizátorů vědy se rozhodla přiblížit lidské tělo zábavnou formou. V knize Operation Ouch!: The HuManual shrnuli britští lékaři a televizní moderátoři Dr. Chris van Tulleken a Dr. Xand van Tulleken řadu překvapivých faktů o tom, jak náš organismus skutečně funguje. Tady je výběr těch nejzajímavějších.

close-up-beautiful-eyes-with-freckles-highlighting-unique-features-natural-beauty zdroj: Freepik

Mrkáte víc než deset milionkrát ročně

Oči mrknou přibližně dvacetkrát za minutu. To znamená více než deset milionů mrknutí ročně. Mrkání přitom není jen reflex. Udržuje oko hydratované a chrání ho před prachem i mikroorganismy.

senior-woman-looking-mirror-touching-forehead-upset-aged-lady-examining-fine-lines-her
Magazín
V jakém věku tělo začne rychle stárnout? Existují dva zásadní zlomy

Uši nikdy nepřestanou růst

Ušní boltce i nos se s věkem opticky zvětšují. Nejde o dramatický růst kostí, ale o postupné změny chrupavky a působení gravitace.

Ušní maz je vlastně druh potu

Ušní maz je směsí sekretu potních a mazových žláz. Přestože nepůsobí příliš vábně, plní důležitou ochrannou funkci. Zachytává bakterie i nečistoty.

tongue-out-woman-face zdroj: Freepik

Jazyk je pokryt tisíci chuťových pohárků

Na jazyku máme přibližně osm tisíc chuťových pohárků. Každý obsahuje až sto buněk, které pomáhají rozpoznat různé chutě. Bez čichu by ale náš chuťový zážitek nebyl kompletní.

Za život vyprodukujete desítky tisíc litrů slin

Odhaduje se, že během života vytvoří člověk asi čtyřicet tisíc litrů slin. To je množství, které by naplnilo stovky van.

male-traveler-wears-black-shirt-stands-flower-garden
Magazín
Narodil se v Thajsku. O 8 let později tvrdil, že už jednou zemřel. Případ, který děsí i vědce

Nos každý den vytvoří šálek hlenu

Průměrný nos vyprodukuje přibližně jeden šálek hlenu denně. Jeho úkolem je zachytávat prach, viry a bakterie a chránit dýchací cesty.

Ráno jste vyšší než večer

Po probuzení můžete být asi o jeden centimetr vyšší než večer. Během dne se totiž chrupavky mezi obratli vlivem gravitace postupně stlačují.

Obejít svět by trvalo téměř dva roky

Kdybyste chodili dvanáct hodin denně, trvalo by přibližně šest set devadesát dní obejít Zemi kolem rovníku.

heart-shaped-petal-ground-with-leaves zdroj: Freepik

Srdce je sval, který se neunaví

Na rozdíl od jiných svalů pracuje srdce nepřetržitě celý život. Pokud se dožijete sedmdesáti let, udeří zhruba dvě a půl miliardy krát.

Každý měsíc máte novou kůži

Kůže se kompletně obnovuje přibližně každých dvacet osm až třicet dní. Za život tak vystřídáte stovky verzí vlastní pokožky.

profimedia-0827291642
Magazín
Na seznamu nejnebezpečnějších psů, přesto až neskutečně oddaní člověku. Jeden z nich doslova vyčnívá

Tělo má dva a půl milionu potních pórů

Právě díky nim dokáže regulovat tělesnou teplotu a ochlazovat organismus.

Každou minutu ztratíte tisíce kožních buněk

Každou minutu se zbavíte více než třiceti tisíc odumřelých buněk. Významná část prachu v domácnosti pochází právě z lidské kůže.

Srdce během života udeří miliardkrát

Za průměrný životní cyklus vykoná srdce ohromující množství úderů, aniž by si dopřálo jedinou přestávku.

mosaic-bathroom-with-reflection zdroj: Freepik

14. Rok života strávíte na toaletě

Statistiky naznačují, že během života prosedí člověk na toaletě přibližně jeden celý rok.

Denní produkce plynů je normální

Průměrné množství střevních plynů za den by stačilo k nafouknutí malého balónku. Jde o přirozený důsledek trávení a činnosti střevních bakterií.

profimedia-0048960301
Magazín
Nejvzácnější typ osobnosti podle Junga má tyto výjimečné vlastnosti

Každý měsíc vyprodukujeme množství tekutin, které by naplnilo vanu

Lidské tělo je nejen doslova biologická továrna, která neustále filtruje a čistí odpadní látky, ale také mimořádně složitý a dokonale koordinovaný systém. Funguje bez přestávky, automaticky a bez našeho vědomého řízení. Čím víc o něm víme, tím víc si uvědomujeme, že běžné procesy skrývají překvapivá čísla i fascinující souvislosti.

Až si příště všimnete mrknutí nebo tlukotu vlastního srdce, možná si uvědomíte, že právě probíhá jeden z miliard drobných procesů, které se ve vašem těle odehrávají každý den a dokazují, jak dokonale je lidský organismus nastaven.

Tagy:
srdce lidské tělo nos kůže fakta uši
Zdroje:
webmd.com, natgeokids.com, penguin.co, radost-tela.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Ropa a plyn kvůli americko-izraelskému útoku na Írán zdražují, akcie oslabují

Následující článek

Všude vám cpou věrnostní aplikace. Vyplatí se ale doopravdy?

Nejnovější články