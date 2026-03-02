Nejpodivnější a nejbláznivější fakta o lidském těle, které vás překvapí
2. 3. 2026 – 12:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Lidské tělo považujeme za samozřejmost. Každý den funguje tiše a bez přestávky. Mrká, pumpuje krev, tráví a regeneruje se. Jenže právě v těchto běžných procesech se skrývají čísla a skutečnosti, které působí až neuvěřitelně.
Skupina lékařů a popularizátorů vědy se rozhodla přiblížit lidské tělo zábavnou formou. V knize Operation Ouch!: The HuManual shrnuli britští lékaři a televizní moderátoři Dr. Chris van Tulleken a Dr. Xand van Tulleken řadu překvapivých faktů o tom, jak náš organismus skutečně funguje. Tady je výběr těch nejzajímavějších.
Mrkáte víc než deset milionkrát ročně
Oči mrknou přibližně dvacetkrát za minutu. To znamená více než deset milionů mrknutí ročně. Mrkání přitom není jen reflex. Udržuje oko hydratované a chrání ho před prachem i mikroorganismy.
Uši nikdy nepřestanou růst
Ušní boltce i nos se s věkem opticky zvětšují. Nejde o dramatický růst kostí, ale o postupné změny chrupavky a působení gravitace.
Ušní maz je vlastně druh potu
Ušní maz je směsí sekretu potních a mazových žláz. Přestože nepůsobí příliš vábně, plní důležitou ochrannou funkci. Zachytává bakterie i nečistoty.
Jazyk je pokryt tisíci chuťových pohárků
Na jazyku máme přibližně osm tisíc chuťových pohárků. Každý obsahuje až sto buněk, které pomáhají rozpoznat různé chutě. Bez čichu by ale náš chuťový zážitek nebyl kompletní.
Za život vyprodukujete desítky tisíc litrů slin
Odhaduje se, že během života vytvoří člověk asi čtyřicet tisíc litrů slin. To je množství, které by naplnilo stovky van.
Nos každý den vytvoří šálek hlenu
Průměrný nos vyprodukuje přibližně jeden šálek hlenu denně. Jeho úkolem je zachytávat prach, viry a bakterie a chránit dýchací cesty.
Ráno jste vyšší než večer
Po probuzení můžete být asi o jeden centimetr vyšší než večer. Během dne se totiž chrupavky mezi obratli vlivem gravitace postupně stlačují.
Obejít svět by trvalo téměř dva roky
Kdybyste chodili dvanáct hodin denně, trvalo by přibližně šest set devadesát dní obejít Zemi kolem rovníku.
Srdce je sval, který se neunaví
Na rozdíl od jiných svalů pracuje srdce nepřetržitě celý život. Pokud se dožijete sedmdesáti let, udeří zhruba dvě a půl miliardy krát.
Každý měsíc máte novou kůži
Kůže se kompletně obnovuje přibližně každých dvacet osm až třicet dní. Za život tak vystřídáte stovky verzí vlastní pokožky.
Tělo má dva a půl milionu potních pórů
Právě díky nim dokáže regulovat tělesnou teplotu a ochlazovat organismus.
Každou minutu ztratíte tisíce kožních buněk
Každou minutu se zbavíte více než třiceti tisíc odumřelých buněk. Významná část prachu v domácnosti pochází právě z lidské kůže.
Srdce během života udeří miliardkrát
Za průměrný životní cyklus vykoná srdce ohromující množství úderů, aniž by si dopřálo jedinou přestávku.
14. Rok života strávíte na toaletě
Statistiky naznačují, že během života prosedí člověk na toaletě přibližně jeden celý rok.
Denní produkce plynů je normální
Průměrné množství střevních plynů za den by stačilo k nafouknutí malého balónku. Jde o přirozený důsledek trávení a činnosti střevních bakterií.
Každý měsíc vyprodukujeme množství tekutin, které by naplnilo vanu
Lidské tělo je nejen doslova biologická továrna, která neustále filtruje a čistí odpadní látky, ale také mimořádně složitý a dokonale koordinovaný systém. Funguje bez přestávky, automaticky a bez našeho vědomého řízení. Čím víc o něm víme, tím víc si uvědomujeme, že běžné procesy skrývají překvapivá čísla i fascinující souvislosti.
Až si příště všimnete mrknutí nebo tlukotu vlastního srdce, možná si uvědomíte, že právě probíhá jeden z miliard drobných procesů, které se ve vašem těle odehrávají každý den a dokazují, jak dokonale je lidský organismus nastaven.