Nejnovější zbraň v boji proti požárům má čtyři nohy a rohy na hlavě

Kalifornie se mění ve vyprahlou pustinu, ve které stačí jiskřička a lehnou popelem nejen hektary lesa, ale i stovky domů. Města proto sahají po nejnovější a zřejmě nejúčinnější zbrani s hrozícími plameny - pronajímají si stáda koz.

Patnáct z dvaceti největších požárů v Kalifornii od roku 1932 se odehrálo v posledních dvaceti letech. A protože je kvůli klimatickým změnám poloostrov stále teplejší a sušší, bude v následujících letech ještě hůř. Podle amerického Národního klimatického hodnocení je změna klimatu zodpovědná za polovinu spálených lesních porostů od poloviny 80. let a spálené oblasti v jihozápadní Kalifornii by se mohly do roku 2050 až zdvojnásobit.

Za situaci samozřejmě nemohou jen sucho a vysoké teploty, ale i prorůstání měst do okolních lesů. Dřevěné domy jsou tak doslova obklopeny vysušenou, mnohdy nijak neupravovanou vegetací a stačí málo k tomu, aby jedna jiskra spálila nejen suchou trávu a keře, ale i stovky domů. Tak jako například loni v listopadu požár zcela zničil město Paradise.

Právě tento požár přiměl starostku nedalekého městečka Nevada City Reinette Senumovou k akci. Založila crowdfundingový projekt s názvem Goat Fund Me. Vybrané peníze poslouží k pronájmu stáda koz, které by mělo zlikvidovat přerostlou vegetaci a vypást "lysiny", které znesnadní šíření případného požáru.

Kozy jsou totiž nečekaně novou nejsilnější zbraní v boji s požáry způsobenými suchem. Jako prevenci je používají nejen v Kalifornii, ale i v jiných státech na západě Spojených států.

Mají k tomu totiž ty nejlepší předpoklady – během dne zvládnou sníst až deset kilo potravy, tedy až devět procent své vlastní váhy. Jedí prakticky nonstop a nejsou vůbec vybíravé: spasou vysokou trávu, keře, křoví i malé stromky, navíc si poradí i v obtížně dostupném terénu, včetně strmých svahů a skal.

"Jsou velmi efektivní a je to skvělý způsob čištění vegetace způsobem šetrným k životnímu prostředí," říká Johnny Gonzales, majitel společnosti Environmental Land Management, který "provozuje" stálo 1200 koz.

Byznys je podle něj na historické špici, a tak ani on, ani řada dalších společnosti nabízejících pronájem stáda, nemají o práci nouzi. Až kozy splní na určitém místě svou misi, zas je naloží na nákladní auta a odvezou jinam.