Nejkratší válka v historii: Sultán se chtěl vzepřít britskému impériu, bez váhání ho vymazali z mapy
9. 7. 2026 – 9:17 | Magazín | Jiří Rilke
Některé politické ambice a odvážné vzpoury vedou k tomu, že se změní svět. Jiné zas naopak netrvají ani hodinu.
Úvodní obrázek nám pomohla obarvit umělá inteligence, jinak se ale jedná o dobovou ilustraci toho, jak vypadaly vody u Zanzibaru, když proběhl konflikt, který se do historie zapsal jako nejkratší válka vůbec.
Odehrála se v srpnu roku 1896. Ostrov Zanzibar (dnes součást Tanzanie) byl v té době britským protektorátem. Britové zde měli silný vliv a na trůn si rádi dosazovali takzvané loutkové sultány, kteří šli impériu ochotně na ruku.
Tím aktuálním byl Hamad bin Thuwaini, který ale 25. srpna náhle zemřel. Jak uvádějí materiály z webu Historic UK, historikové se dodnes přiklánějí k názoru, že ho pravděpodobně nechal otrávit jeho mocichtivý bratranec, princ Khalid bin Barghash.
Khalid na nic nečekal, okamžitě po smrti svého předchůdce se prohlásil za nového sultána a zabarikádoval se v paláci. Jeho soukromou armádu tvořilo zhruba 3 000 mužů a na svou obranu měl i několik děl a královskou jachtu kotvící v nedalekém přístavu.
Nový sultán měl ale jeden drobný problém: Ignoroval britsko-zanzibarskou smlouvu z roku 1890, podle které musel nástup každého nového sultána předem schválit britský konzul. A Britové z Khalida, který už v minulosti dával najevo silně protibritské postoje, rozhodně nadšení nebyli.
Britský zástupce v Zanzibaru Basil Cave zakročil: Nařídil Khalidovi, aby vyklidil palác a mezitím rovnou poslal telegram domů do Británie s dotazem, zda má povolení přistoupit k ráznému řešení, pokud nevyjde pokus o smír.
„Máte povolení přistoupit k jakýmkoliv krokům, které uznáte za vhodné. Jen se nepokoušejte o nic, u čeho si nejste zcela jistý, že to budete schopen úspěšně dokončit," zněla britská odpověď.
Cave nic víc nepotřeboval a Khalid uslyšel jasné ultimátum: Do 27. srpna v 9:00 ráno opusťte palác, nebo zahájíme palbu.
Khalid si ale myslel, že Britové pouze blafují a Caveovi napsal: „Nemáme v úmyslu stahovat naši vlajku a nevěříme, že byste na nás začali střílet."
Cave reagoval s diplomatickou elegancí a jasnou hrozbou: „Raději bychom se vyhnuli palbě, ale pokud se nezachováte, jak žádáme, buďte ujištěn, že ji rozhodně zahájíme.“
Khalid stále nevěřil, což se vzápětí ukázalo jako nejspíš nejhorší vojenský odhad v historii. Úderem deváté ranní dostaly lodě HMS St. George, HMS Philomel, HMS Racoon, HMS Thrush a HMS Sparrow rozkaz k palbě. A vzhledem k tomu, že palác stál bezprostředně u vody a byl z velké částí dřevěný, Britové ho celkem okamžitě rozstříleli na mraky.
Obranné pozice Zanzibaru nevydržely ani minutu, královská jachta šla taktéž okamžitě ke dnu a už v 9:02 z paláce zadním vchodem prchl i sám Khalid.
V 9:40 střelba ustala a z trosek paláce byla konečně stržena sultánova vlajka. Anglo-zanzibarská válka tak oficiálně trvala pouhých 38 až 45 minut, díky čemuž je trvale zapsána v Guinnessově knize rekordů.
Ačkoliv šlo o extrémně krátký střet, jeho bilance byla pro zanzibarskou stranu naprosto děsivá. Kvůli masivním explozím v hořících troskách paláce padlo nebo bylo zraněno přes 500 Khalidových vojáků. Na britské straně byl zraněn pouze jeden jediný námořník, který se navíc v nemocnici brzy zotavil.
Už ten samý den odpoledne seděl na trůnu nový, Brity schválený a naprosto poslušný sultán Hamud. Britské impérium tak dalo rebelům velmi hlasitě najevo, jakým tempem umí řešit politické neshody ve svých koloniích.